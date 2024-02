E team di Garage Centraal tin e grato noticia di anuncia e final exitoso di un programa extenso di “Technical Training” di modelonan nobo di Hyundai pa algun di nos mecanico nan, Javier Rosel y Maikel Tromp. E training a tuma luga for di 21 te cu 27 di januari 2024 na Trinidad y Tobago.

E proposito di e “business trip” aki tabata pa participa den e training di modelo nobo di Hyundai Kona y di EV (Electrical Vehicle) Nivel 1, cu e meta pa mehora e expertisio di nos team den e ultimo tecnologia di Hyundai.

Durante e periodo di training, Javier Rosel y Maikel Tromp a pasa door di un curriculum intensivo, incluyendo:

Tres dia di training di Modelo Nobo di Hyundai KONA SX2 ICE y HEV/EV, cubriendo topiconan manera caracteristica di motor, componente nan di vehiculo electrico, sistema di chassis y sistemanan avansa di asistencia di maneho (ADAS).

Dos dia di Electrical Vehicle Technical Training, enfocando riba medidanan di seguridad, sistema di bateria di voltahe halto (high voltage battery systems), sistema di conversion di potencia (power conversion systems), sistema di maneho (drive systems) y control di temperatura (heat management).

Reflexionando riba nan experencia, Javier Rosel y Maikel Tromp a mustra entusiasmo tocante e oportunidad pa profundisa den e tecnologia innovativo di Hyundai. Nan a enfatisa e balor di networking cu coleganan for di diferente islanan di Caribe y e informacion ricibi direct for di oficina regional di HMC.

“E training aki a ekipa nos cu conocemento valioso cu lo mehora nos habilidad pa compronde y diagnostica e tecnologia nobo di Hyundai,” Javier Rosel a remarca.

Maikel Tromp a añadi, “E splicashon cla y visual durante e sesionnan di training a enrikece nos comprondemento di e modelo nobo KONA, y otro Electric Vehicles.”

Pa futuro, Javier Rosel y Maikel Tromp ta compromete nan mes pa comparti e conocemento adkiri cu nan coleganan di GARAGE CENTRAAL ARUBA y implementa “best practices” den nan trabou diario.

E final exitoso di un programa extenso di “Technical Training” di modelonan nobo di Hyundai ta accentua un bes mas e dedicacion di Garage Centraal pa keda na vanguardia di innovacion den e industria automotriz y pa por sigui duna servicio excelente na nos clientenan valioso.