Durante e siman di September 11 pa 15, 2023, e compleho di Aruba Marriott a celebra hunto cu su asociadonan fuerte y balente, e siman mundialmente reconosi como “Housekeeping Week”.

E inicio di e siman grandioso aki a cuminsa cu un evento di felicitacion na henter e team di housekeeping unda tur a ricibi un “Housekeeping Week” tshirt y tambe un itenirario yena cu e plan pa actividadnan di e resto di e siman.

Segun e siman a avansa, diferente actividadnan a wordo organisa cada dia, entre otro, un dia di “big breakfast” den e ballroom, sigi pa un grandioso wega di Bingo yena cu premio. Riba e di tres y di cuater dia, e team completo di e compleho a subi bus y asina disfruta di un “island tour” caminda a bishita diferente monumento y lugarnan conosi y turistico di nos dushi isla.

Alabes, e siman di celebracion aki a inclui un actividad di “commitment to clean” caminda cu cada associado por a presenta e diferente manera y metodonan cu lo usa como nan compromiso cu nan mes y e hotel. Marriott International ta conosi pa su diferente proceduranan mundialmente, un di nan, e “commitment to clean” ta wordo reenforsa for di e momento cu un trahador cuminsa su trayectorio di trabou na Aruba Marriott. E procedura aki ta unda cu tur asociado, di tur nivel, ta compromete nan mes na mantene cada area di e hotel limpi.

Pa clausura e siman grandioso aki, un tremendo evento di “Housekeeping Olympics” a wordo organiza, cu weganan interactivo den areanan di velocidad, strategia, y limpiesa. Sigur un siman yena di goso y alegria pa nos tremendo ekiponan di ‘housekeeping’. Aruba Marriott y su ehecutivonan ta extende un palabra di pabien na cada asociado cu ta forma parti di ‘housekeeping’ na e compleho henter.

Mas di e Compleho di Aruba Marriott:

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 411 camber y despues a añadi 3 camber mas na aña 2018. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surf Club cu 900 camber. En total, e famia di Aruba Marriott ta consisti di mas o menos 1200 empleado den servicio directo. E compleho di Aruba Marriott ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.