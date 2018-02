Competencia inhusto ta hinca Arubus den un situacion financiero precario

Sr. Teo Croes director di Arubus, a admiti cu no tabata tin reunion ainda cu e minister di Transporte tocante e situacion actual di e compania. Sr. Croes ta amplia.

E tabata tin dos reunion cu e minister, uno tabata pa cera conoci y e otro tabata pa inform’e cu lo bay tin cambionan. El a lesa den prensa di varios expresionnan cu no ta cuadra completamente. Cu tin busnan den mal estado, esey tur hende sa. Tin varios busnan cu nan tempo a yega, busnan di 1998 pa 2002 cu ta core dobbel dienst, keda gestart 20 ora pa dia. Dus nan tempo a yega tambe. Pero, si Sr. Croes por compronde cu a uza e expresionnan di desaster, etc. Pero e minister mes no a papia cu Arubus ainda ariba esey. E minister no a bay Arubus pa tuma un presentación di nan situacion financiero.

Lo cual ta tatra pa e informacion den cifra corecto di e compania Arubus, e director nan cargo ta e unico cu lo entrega na gobierno pa por diagnostica den un manera mas responsabel tocante e situacion actual y tambe den e ultimo ocho añanan di gobierno anterior kiko lo tabata e trabou di Arubus y DPT.

Den caso di Arubus, Otmar Oduber lo tabata na cargo di Arubus, djis actual minister por sinta cu su colega solicita kico lo tabata e gestion y e decision cu a wordo tuma den gobierno anterior, pero asina tambe Sr Teo Croes a bisa cu situacion financiero di Arubus e ta hopi malo y cu esaki no ta ni un secreto, unda cu nan lo ta ricibiendo subsidio di gobierno 4miyon pa aña desde aña 1998 y nan salarionan so ta yega na 9mil fls.

Arubus lo ta yegando den un situacion unda cu mester bati porta na gobierno, pero nan no a haya contesta, pa por yega na un solucion riba dje, unda cu awor aki minister a bisa cu lo bay bin cu medida y cu tarifanan lo bay wordo baha, anto tur esaki lo mester wordo mira den e parti financiero, cu si tin espacio pa haci esaki. E tarifanan, actual tin dos tarifa, un ta di 3 florin, cual ta mescos cu bus chikito, pa wak si por tin espacio pa haci esey. Turistanan ta paga 4, 50 siendo cu pa turista e subsidio pa pasashi no ta conta.

Lo cual ta afecta Arubus hopi mes naturalmente ta e falta di e placa pa haci diferente inversionnan cu mester haci, falta placa pa haci diferente cosnan pa duna un miho servicio. Pero kico ta afectando Arubus masha hopi door cu no ta existi un control riba dje, ta e casonan di taxi piratanan, cu ta matando Arubus, tin e O y T-busnan cu ta piki hende bandi caminda, tin tambe e mesun bus chikito cu ta core ruta di hotel, pasobra tin 13 cu lo tin permiso, anto tin mas di 25 chofernan cu no tin e permiso. E busnan no ta core segun protocol, cu ta establece cu nan mester core bay noord bin bek. Nan ta keda core riba bou ora tin crucero, y de acuerdo e director di Arubus, esaki ta un competencia hopi injusto riba nan unda cu tur taxinan pirata y bus chikito sin permiso lo tin e bentaha pa bay cu pasaheronan.

Arubus actualmente ta perde hopi cliente, caminda cu nan ta purbando di bin cu mas servicio, tambe hinca servicio nobo di WIFI den bus pero esaki lo bay costa mas placa, y tambe lo ta desaroyando un app tambe unda cu pasahero por mira unda e bus ta bayendo y cuanto or e ta pasa na bus stop. Esaki lo ta pa duna un miho calidad di servicio tambe.

Pa loke ta e salario di trahadonan di Arubus, e compania tin beneficio pa cu e trahado, nan tin un CAO basta lucrativo. Esey ta haci cu e salarionan ta basta halto. Pa Arubus ta ok, nan subsidio lo mester ta na 8 miyon, esey ta pa Arubus so. Pa loke ta Arutram, nan ta haya subsidio pa esaki y tambe subsidio adicional. Pero pa por mantene e condicionan actual pa nan y por mantene y duna un miho servicio na pasaheronan y e clientenan subsidio e ora lo mester a bin pa un 8 miyon di subsidio di parti di gobierno pa aña.

Por ultimo, Sr. Teo Croes, director di Arubus a splica cu Arubus tin un peak periodo, unda cu e busnan grandinan ta yena completamente, y nan tin algun bus chikito ta coriendo ariba e rutanan morto. Pero, e bus di 40 asiento, no tin mucho diferencia di e bus di 30 asiento, pa loke ta gastonan, manera motor, tire, etc. TIn ora ta prefera di tin un di 40 cu ora ta yen ta core cu 60, incluso hendenan para compara cu un di 30, unda cu mester di manda un di dos. Hopi hende no sa con Arubus ta traha, nan ta tuma asesoramiento cu diferente specialista di Corsou y Hulanda riba e tema aki, caminda cu nan lo ta wardando pa wak kico ta e plan di minister, pa asina hinca e plannan den otro.

