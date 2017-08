Competencia di windsurf di PWA favorabel pa Sarah-Quita Offringa

STA. CRUZ DI TENERIFE, Spaña- Na e archipielago di Islas Canarias cu ta un total di 7 isla e ultimo competencia a tuma lugar. Desde comienso di Juni Sarah-Quita ta biaha pa Gran Canaria unda e ta continua cu su trainmento den e disciplina di Ola y Freestyle pa ta bon prepara pa e 6 siman di competencia. E promer competencia na Pozo Izquierdo, Gran Canaria ta den e disciplina Ola. E resultado no tawata loke Sarah-Quita a spera. Aki e ta keda na di 5 lugar. E siguiente competencia den freestyle ta na Fuerteventura unda e biento tawata nuclear ta supla entre 35 pa 40 nudo. E tension y presion cu Sarah-Quita mester a soporta tawata nunca bisto. E lucha tawata pa mantene su record di no a perde ningun manga ni evento desde 2008. E evento tawata decisivo unda e demanda mental, emocional tawata grandi. Sinembargo Sarah-Quita ta logra gana y captura su di diez titulo mundial sigui den freestyle. Pa termina e trayecto di Islas Canarias ta sigui pa Sta. Cruz di Tenerife unda na el Medano e competencia den ola ta continua. Dos eliminacion ta ser realisa. Den e promer eliminacion Sarah-Quita ta elimina manera pacman tur su contrincantenan cu e ta topa ariba su caminda pa finalmente enfrenta Daida den semi-final. Lastimamente Daida door di un salto ta lesion su mes durante e penultimo manga y no por nabega mas. Di e manera aki SQ ta hanja su mes na posicion #1. E condicion di olanan y biento ta varia enormemente cu ta causa cu mester cambia e tamaño di vela continuamente. Den e segundo eliminacion e biaha aki Sarah-Quita ta enfrenta e otro morocho cu ta Iballa Moreno cu su dia anterior el a bati. Iballa ta ariba un mision pa defende su propio titulo y di su ruman Daida. Tanto Sarah-Quita como Iballa ta bataya duro durante 16 minuut y Iballa to logra gana e manga. Apesar cu Iballa a gana e tin cu bati Sarah-Quita 2 biaha cu ta bira un super final. Iballa ta logra y ta bira e ganador di e evento na Tenerife y Sarah-Quita ta bira di dos y e unico regatista tanto den categoria masculino y femenino cu no ta procedente di Spanja ariba podium.Cu e resultado aki Sarah-Quita ariba ranking mundial den e disciplina ola ta na #3 lugar y den disciplina di slalom na #1 y den freestyle e ta campeon mundial pa di 10 biaha. Pa awor aki e tin 13 titulo mundial acumula ariba su nomber.