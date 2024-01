Fundacion Arte di Palabra ta invita un y tur pa participa na e di diesshete competencia di haiku Elis Juliana.

Cada persona por skirbi uno te diez haiku y manda esaki prome cu 17 di februari 2024 pa Ange Jessurun, na [email protected]

Por favor manda maximalmente 10 haiku como “attachment” den Word sin “lay-out” adicional. Por favor numera bo haikunan y pone bo nomber bou di nan. (no usa colom, ni hoki etc.)



Por participa den e siguiente categorianan:Alumno di klas 1- 2 di enseñansa secundarioAlumno di klas 3-6 y EPI klas 1-2

Tur otro persona interesa di islanan ABC

Lo menciona e ganadonan durante final di Arte di Palabra Corsou dia 9 di april 2024, y lo publica e miho haikunan. Elis Juliana ta esun cu a ontroduci haiku, un forma literario Hapones, na Papiamento. Elis Juliana (1927 -2013) a skirbi un cantidad di cuenta cortico, mas cu un dozijn di colección di poesia y a contribui grandemente na desaroyo di mucha. Banda di autor, el a haci uzo di e parti ritmico y tonal di Papiamento, creando asina su propio estilo.

Competencia di haiku na Papiamento

Introduccion

Na ocasion di celebracion di ochenta aña Elis Juliana (2007), a dedica atencion na tur e habilidadnan/ facetanan artístico di e gran yiu di tera aki.

Elis Juliana a nace na Corsou na 1927. For di 1950, el a cuminsa skirbi cuenta cortico, y tin un coleccion grandi di poesia y cuenta.

Kico ta haiku?

Por bisa cu haiku ta un arte di palabra.

Haiku ta un forma di poesia Hapones masha cortico cu ta existi pa hopi siglo caba. E ta diferente for di poesia ritmico of poesia cu ta rima cu bo a custumbra cu ne. E ta manera un potret cu ta capta esencia di loke ta pasando.

Cu solamente algun palabra, un haiku ta capta bo atencion y ta bisa bo: wak esaki of pensa riba esaki.

Originalmente, haiku Hapones ta trata di naturalesa. Awendia e por trata cualke tema. Elis Juliana ta bisa cu el a probecha di haiku pa duna pueblo balor di forsa di palabra.

Haiku ta poema di diesshete silaba parti den tres unidad di cinco, shete y cinco silaba.

Con ta skirbi haiku?

Scoge un tema y skirbi algun palabra cu bo conoce di e tema.

Haiku no tin titulo. E ta para riba su mes.

Un haiku por describi casi tur topico. Basta e no ta mucho complica, y e ta simpel y comprendibel. Un bon haiku ta describi suceso di bida diario na un manera cu ta duna e lesado/scuchado un bista completamente nobo/diferente di un situacion ya conosi.

Parti bo pensamentunan den tres liña: den e prome bo ta introduci e topico, haciendo un ponencia.

Caba amplia esaki:

Expresando un sintimento

Haciendo un observacion of splicando un accion.

Un haiku ta duna un sabidoria di bida of ta duna un mensahe.

Polish bo haiku te ora e forma tres liña, e prome di cinco, e di dos di shete y e di tres di cinco silaba. Esaki por tuma tempo, pero sigui cambia palabra te dia bo logra.

Tip: expresa un solo sintimento of emoción den bo haiku. Pensa riba un experencia of bista comun na un manera nobo y diferente. No ta uza abreviacion, cada palabra ta riba su mes.

Por uza solamente palabra na Papiamento.

Aki ta sigui algun ehempel di haiku skirbi pa Elis Juliana:

Sintimento

Para den cauchi

Ta fluit pa laga parse

Cu e ta feliz

Observacion

Con/ cu/ mi/ pin ta 5 silaba

Mi/ ka/ra /na/ pa/ya/so, 7 silaba

Mu/cho/ o/cu/pa 5 silaba

Splicacion di un accion

Vru/min/ga lo/co 5 silaba

No/ tin/ tem/po/ pa/ pi/ca 7 silaba

Mu/cho/ o/cu/pa 5 silaba