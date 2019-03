Compara cu pabao San Nicolas su sacrificio pa cu su desaroyo lo ta minimo

Awo cu tin proyectonan cu lo tuma luga na San Nicolaas, ta haya reaccionnan negativo di parti di Sr. Booshi Wever, pa cual Sr. Andres Hernandez ta splica.

San Nicolas ta muriendo y cu e proyectonan aki por trece un bida pa San Nicolas. Pero e ta un anker pa por cuminsa algo. E ta un critica pasobra cu Airbnb no ta precisamente loke nan tabata premira pa San Nicolaas of Aruba. Pero esaki, segun Sr. Hernandez ta un mentalidad cortico. Unabes cu e construccion di e hotelnan cuminsa, e pueblo lo ripara cu lo bay bin boutique-hotel. Pero mas cu logico cu no por pone un boutique hotel unda cu no tin movecion, ni nada. Mester di algo grandi cu por cambia e situacion cu tin actualmente na solamente San Nicolas, pero full pariba di brug. Vooral e sector di e lama, pa por cuminsa desaroya San Nicolas, na un manera controla. Pasobra si mester wak kico a pasa na Playa, na Noord. No por bay papia di invasivo, pero p.e. naturalistanan ta papiando robes caba. Pero pregunta ta, unda nan ta awo, ya cu no ta mirando cu nan ta contra di e 2100 camber cu ta bin pabao.

Sr. Hernandez a pasa banda di Blue Condominium, unda dos monster ta bezig ta lantando, unda cu tur e vegetacion ta bay perdi. Pero no ta e hotel so, pero cu e hotel ta bin desaroyonan di cas. Pueblo mester compronde e sacrificio haci pabou. Ta masha cla cu San Nicolas mester un anker pa bin un desaroyo di San Nicolaas, ya cu niun hende lo bin pariba unda cu no tin niun tipo di desaroyo masivo of fiho, cu por garantisanan cu ta bay tin con pa saca nan placa bek.

Pa loke ta e naturalesa, manera Sr. Booshi Wever y medio ambientalistanan a bin ta papia den media, tocante e shoconan, of mata cu tin na e sitio unda e hotelnan ta bin, Sr. Hernandez a splica cu den tur desaroyo ta perde algo. Tur potret cu ta saca rond, ta mustra e beach, pero ta riba e klip e hotel ta bin. Pero si bay compara loke mester sacrifica pa por tin un San Nicolas recupera, ta absolutamente nada compara cu loke pabao di brug a sacrifica. No ta bay tin mester di roza mondi pa traha cas pa manager, ya cu San Nicolas tin esaki tin caba.

Tambe Sr. Booshi Wever ta menciona cu tin e mil trahadonan, y e ta di acuerdo cu ta berdad cu tin e hendenan aki. Y e ta bisa cu no ta pensa ariba esunnan cu lo mester bay importa, pa e 500 plasa faltante pabao. Pero Sr. Hernandez ta puntra si no ta bay tin mester di importa trahado pa e 2100 cambernan cu ta bin pabao. Acaso hendenan di San Nicolas no merece di wordo desaroya! Lo ta bunita pa tur esunnan cu ta papia, pa bin San Nicolas y compar’e cu e Oranjestad. Loke SNBA kier ta pa recupera e economia basico cu San Nicolas tabata tin.

Tocante All Inclusive, cu ta wordo bisa cu huespednan den un All Inclusive lo no sali for di nan hotel. Pero estudionan ta mustra cu despues di un par di dia, un porcentahe halto di e huespednan lo kier un aventura. Y ta nos mester crea e aventura. Y San Nicolas Business Association ta bezig cu e minister concerni, pa habri un caminda cu e operadornan, pa por hinca San Nicolas, aunke ta pa un temporada, pa hinca San Nicolas den nan mealplan. Lo bay tin e posibilidad sin gasta extra cen, pa bin San Nicolas pa bin come den nan restaurantnan, bishita nan cinema. Ta bezig cu infrastructura cu ta bin rond, protehando e Golf Course bieu, wordo uza. Enbes di traha algo nobo, renoba esaki. E greenwater di e hotel, pomp e pa e golfcourse, pa nan tambe tin un golf course bunita manera pabao. San Nicolas tambe mag.

Comerciantenan lo kier sa si tin restriccion of kico lo ta disponibel, si tin un estudio di kico tin disponibel, for di Savaneta bin ariba. Aworaki 500 trahado, cu no ta existi, cumprando absolutamente nada pariba di brug, y e pida ey, mester lag’e afo, Sr. Hernandez ta puntra.

Un biaha mas, Sr. Hernandez ta reitera, cu no por trece 50 hotel. E unico tipo di hotel cu por bin ta esey. Y tur dos plot, y e di tres plot unda cu e racetrack mester a bin, a bira area berde pa semper. E dos plotnan cu a resta lo wordo dividi pa duna paso na boutique hotel. Mester ta masha cla, Aruba, dicon no a tende nada di esaki tempo di Bahia Principe? Poco tempo pasa tabata tin e proyecto di Bahia Principe, cu despues a bisa cu si tin refineria, nan no t’ey. e grupo aki ta bisando, cu of sin refineria, nan t’ey. E ta algo hopi grandi, pa San Nicolas y pa e bienestar di e famianan y e economia di San Nicolas. Y e trankilidad social. Esaki ta bay ta hopi positivo, pa loke ta e parti di pariba di brug.

San Nicolas Business Association a manda pidi gobierno pa nan por sinta cu e operadornan, pa asina sigura cu nan ta duna preferencia na comerciantenan di pariba di brug, cu awo ta afixiando. E hotelnan aki lo tin algun tienda den e hotel, pero no mucho cos. Nan mes a bisa pa prepara e infrastructura, pa por handle e cantidad di hende cu ta bin San Nicolas. Te asina leu Sr. Andres Hernandez, presidente di San Nicolas Business Association.

