Companianan trahando den refineria ta na merced di CITGO

Dialuna mainta sindicato FTA a tene un reunion cu minister di Asuntonan Laboral, Sr. Glenbert Croes, tocante CITGO. Sr. Hubert Dirks di FTA, di sindicato FTA ta elabora ariba e situacion pa cu CITGO.

E situacion ta preocupante, ya cu cierto momento e informacionnan ricibi, ta pone mas duda den e intencion di CITGO. Durante e reunion por scucha con CITGO ta trata e compania y trahadonan local, cu no ta e miho manera. Pa hopi tempo caba esaki ta pasa, y mester wak unda e compromiso. Gobierno su parti ta pa pone CITGO na mesa y tuma un decision definitivo di kico ta bay pasa.

Incertidumbre ta grandi y gobierno mester por haya un contesta di loke ta bay pasa. Tur loke tin di haber cu sancion, si tin tempo of no tin tempo, pa cuminsa cu e start up bek, pa e trabaonan sigui. Tur eseynan ta keda den laira, y CITGO mester bisa cu ta continua cu e trabaonan, pero cumpliendo cu nos leynan.

Siman pasa, e minister a declara cu no ta bay acepta pa niun trahado wordo retira, pero retironan a cay, y por pasa cu diferente trahado lo por busca caminda pa corte, cual ta nan derecho. No por ta asina cu’n compania ta bin di afo y a lo largo e no ta sirbi e pais. Nos mester wak esaki di cerca y mester sa si di berdad, lo tin un Aruba cu refineria of sin refineria.

E companianan si no tin trabao, nan no por keda paga ya cu nan no ta haya pago di CITGO, pa cual Sr. Dirks a bisa cu te depende con e contract ta hinca den otro, si tin companianan cu ta mara na contract cu refineria, e ora ey esaki nan ta afo. Pero tin informacion di contractnan cu a wordo firma cu no ta cuadra cu nos leynan.

Mas aleu, Sr. Dirks a sigui bisa cu ta increibel pero berdad, cu tin decisionnan cu no ta cay bou di niun compania, pero bou di CITGO. E companianan aki, nan trahadonan ta keda na merced di CITGO. E companianan aki, cu ta hopi, depende e companianan aki pa lunanan largo. E companianan no ta ricibi pagonan for di e consorcionan ya pa 7 luna caba y asina tur contratista ta hayando problema di e retraso den pagamento di acuerdonan cu nan tin cu nan.

E forma di maneha no ta corecto, pa motibo cu si tin un compania como contratista eydennan, e compania bisa algo, esaki ta wordo saca pafo y tur e trahadonan bou di e compania aki tambe ta wordo afecta. E ta un falta di respet, ta un manera increibel con CITGO ta manehando e situacion akinan, segun Sr. Hubert Dirks di FTA.

