Companianan trahando den Area Cristal a hiba gobierno corte

Diamars ultimo, dia 17 april a tuma luga den Corte, un caso caminda cu tres compania cu ta cobando santo, piedra y beton, contra di Minister di Husticia. E companianan aki a wordo representa pa Abogado Chris Lejuez.

E caso a wordo entama pa tres compania, a base di e carta manda door di e minister pa recorda nan cu nan no mag di opera den Area Cristal, tanten cu no nan no tin un hindervergunning den nan poder. E peticionnan a wordo haci algun luna pasa. Manera conoci tin casi 1000 bezwaar entrega contra e hindervergunning. Ainda minister ta bezig cu su investigacion y ta sperando algun conseho di varios departamento.

A base di tur informacion minister ta bay pisa e interes di pais Aruba y habitantenan di Area Cristal compara cu e interes di e companianan. Abogado De Cuba di Fundacion Conserva Area Cristal y su habitantenan tabatin un chens pa trece nan opinion y preocupacion pa dilanti.

Hues lo dicta sentencia aki tres siman, dia 8 di mei.

Comments

comments