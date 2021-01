Companianan kier wak ki huiswerk Gobierno a haci pa tambe corta su gastonan pa por sigui coopera

Ayera SIWA a indica cu no lo duna mas percentahe na gobierno y tambe Alvast cu ta sindicato den Elmar NV cu ta di e staff di hefenan tambe ta para riba mesun punto. Sr. Elvis Briesen, supervisor na Elmar ta splica cu nan tambe ta siguiendo loke ta pasando na WEB tambe desde siman pasa. Trahadornan di Elmar a wordo yama dialuna pa sinta cu Utilities y director nobo di Elmar, unda nan a wordo avisa cu nan a bin cu opdracht di gobierno cu nan ta bay sigui retene e 5% den salario tur luna y 50% di resto di beneficionan secundario tambe.

“Nos a trece esaki dilanti y tuma un votacion, nos miembronan no ta accepta esaki. Aña pasa ora e Covid a cuminsa cu tur e situacion a bin, gobierno a manda carta pa Elmar, Setar y WEB pa si por contribui pa yuda nan tambe pa cu e situacion cu ta aden. Nos a cera un protocol hunto cu gerencia, cu te 31 december nos lo coopera cu 12.6%.” Awor nan ta bisa e opdracht di Hulanda tabata ta pa gobierno baha su gastonan interno. Ora cu nan a sinta cu gobierno aña pasa, a trece dilanti cu nan kier wak kico nan a baha den nan gastonan y nan a bisa cu den un luna nan no por haci milager, anto a bisa dus cu ta dispuesto e ora pa coopera pa yuda pueblo di Aruba.

Pero despues cu tur e cosnan ultimo cu a Sali ultimo unda cu ta bin dilanti cu tal compania si a coopera y otronan no, unda e placa a bay of no, anto a cuminsa evalua pa regel e cosnan aki bon anto kier wak cu prueba ken tur a coopera y cuanto a coopera. “Pasobra ora bo wak e suma di 1.6 miyon cu nos a coopera siendo cu nos ta 160 trahado so, compara cu otro companianan mas grandi, bo ta bisa cu tin algo no ta bon,” segun sr. Briesen.

P’esey e aña aki kier wak ki huiswerk gobierno a haci pa corta su gastonan, y cu tur otro compania y instancia di gobierno, kier wak prueba cu nan tambe lo bay participa cu esaki. “No cu nos no kier ta solidario, pero nos ta bisa cu nan tambe mester yuda den e situacion actual,” segun sr. Briesen ta exrpesa.

E grupo chikito di 10 pa 20 compania kier compronde pa kico nan so tin cu wanta Aruba na flota cual nan no ta di acuerdo cu ne. Mester bin cu un solidariteitdsbelasting unda tur hende cu ta traha ta yuda duna un man pa tene Aruba ariba, pero pa un par negoshi so keda duna: “No, gobierno tin cu haci su huiswerk, e tin cu ta transparente y mustra nos ki huiswerk nan a haci anto e ora nos ta dispuesto pa sigui papia, pero tanten nos no ta dispuesto pa sigui coopera te ora nan mustra ki huiswerk nan a haci.”

Elmar su cashflow tabata bayendo atras, y e placa cu nan a hinca aña pasa pa ta solidario, mas prome tin cu percura pa pa Elmar keda bon pa asina por sigui coopera cu pueblo. Sr. Briesen: “2020 tabata un situacion unda hotelnan a keda lunas largo cera, anto comercio tambe, anto awor bo ripara tin basta cos ta bayendo bek – por ta no 100% pero e ta bayendo – awor pa kico ketobay mester keda cu e 12.6% y dicon un 7.5% por ehempel?”

E companianan kier wak e calculacionnan y for di unda e 12.6% aki a Sali tambe. Pero locual cu ta pone nan rabia ta cu nan tin contract y CAO, kiermen kico cu bo kier haci den nan salario, mester tin acuerdo y firma di tur partido, di e sindicato cu ta representa trahado y di gerencia.

