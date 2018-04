Companianan insuficientemente consciente pa ta proteha contra riesgonan cibernetico

Como actor den e ramo digital global, Aruba ya pa basta tempo no por pretende mas di ta riba un isla. Dia 25 di Mei awo na Europa, nan ta cuminsa cu mantencion di e ley GDPR (General Data Protection Regulation) cu tin dos aña na vigor caba. Sector comercial y gobierno local lo no scapa di esaki. Ora empresanan local realisa cuanto riesgo nan ta core si nan no arma y prepara debidamente pa esaki, e por tin consecuensia drastico pa nan mes, pa economia local y pa imagen di nos isla. Recientemente, durante un seminario den Alhambra ballroom, pa prome biaha Cyberbloc a sali pafo pa conscientisa esnan envolvi di e riesgonan di cyber cu nan mester por resisti y con miho nan por prepara p’e.

Na Merca, particularmente na New York, ya a decreta regla severo cu por tin repercusion cu por alcansa otro partinan di mundo, incluso na Aruba. Meta di e ley GDPR di Union Europeo ta pa proteha e datonan priva di consumidonan mas tanto posibel, pa localisa y persigui e malechornan den e mundo cibernetico aki, y pa duna esnan cu nan a perhudica satisfaccion. Pa esey ta rekeri pa companianan haci tur loke nan por pa proteha e datonan priva di nan clientenan conforme e instruccionnan legal di GDPR y pa proteha nan mes contra hacker y otro formanan di atake cibernetico. Por lo tanto masha tiki empresa na Aruba ta ‘GDPR compliant’. Un encuesta recien di Lloyds of London a indica cu hasta na Europa apenas 33% di sector comercial ta cla pa e ley cu nan ta bay ehecuta aki dos luna, pero cu tin su tenglanan cu por yega te nos islanan.

Riesgonan interno

Pa evita riesgo, prevencion ta e palabra clave. Expertonan por haci un analisis (risk assessment) di vulnerabilidad di empresanan pa despues sigui cu accion dirigi. Contra esnan aya ‘fó por tuma tur sorto di medida di proteccion y pone walls, pero e riesgo mas grandi den mayoria caso ta dentro di e empresanan mes, e asina yama human factor. Pa esey mester bin cu procedimentonan interno pa wanta e potencial figuranan zwak afo.

Un riesgo real ta cu esnan no competente ta pone man riba datonan priva di empresa, y asina tambe di individuonan, manera nomber, fecha di nacemento, direccion, prijs, personal, cliente y relacionnan, cu cua nan por chantahia empresanan. Importante ta cu empresarionan, manera nan haya indicacion di un atake of cu a expone datonan priva (incidental of deliberadamente), reporta esaki mas lihe posibel (incident response strategy), di moda cu expertonan por bula aden pa limita e daño mas tanto posibel, pa remedia e situacion y tambe pa percura pa e empresarionan tuma e pasonan huridico corecto pa cumpli cu e rekisitonan legal internacional.

E consecuensia di un incidente por ta cu tin menasa di extorcion, cu ta bin reclamo di partidonan cu a keda perhudica, cu mester contrata asistencia specialista (experto di ICT, abogado, etc.), cu tin di adapta e infrastructura di ICT y cu e empresa ta fuera di operacion tanten cu e investigacion ta andando (perdida di entrada), etc. Tur esey ta bay costa hopi placa. E ta pak empresanan cu gastonan halto cu nan no a tene cuenta cun’e y di cua awor aki ainda nan no ta ni conciente di dje.

Empresanan por proteha nan pa e gastonan y pa nan responsabilidad atrabes di seguronan specifico cu ta cuminsa traha asina cu e empresa ta sospecha y ta reporta cu posiblemente un data security incident a tuma luga. Pero e ora ey mester a tuma e medidanan corecto di precaucion di antemano, incluso data security plans, etc.

Mito

Cyberbloc ta un sociedad di empresanan conoci, local y internacional, cu ta identifica riesgo pa empresanan y gobierno y cu por bin cu solucion apropia pa nan. Cyberbloc ta consisti di KMPG, Dykema (cu Van Eps cunneman como partner local), Liberty Mutual Insurance y Atlas Risk Solutions. Cyberbloc ta den contacto estrecho cu banconan central di Aruba y St. Maarten y Corsou y gruponan specifico di interes, pero tambe cu gobierno relaciona cu e leynan local di privacidad y e circunstancianan cu ta cambiando na mundo. Loke durante e seminario a bin dilanti cada bes di nobo tabata cu ta un mito pa empresarionan kere: “Esaki no ta pasa cu mi”. E por sosode na cualkier momento y Panama Papers ta un ehempel palpabel di e hecho cu e por tin consecuencia catastrofal, tanto pa companianan, como pa e imagen di un pais.

