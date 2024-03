E doñonan di truck septico a aglomera dilanti RWZI na Barcadera diahuebs merdia y sigur nan tin un motibo hopi valido pa haci esey. Pa algun dia caba RWZI ta confrontando problema. Dicon? Nan mester haci e mantencion necesario pa loke ta tuberia di e luga.



E trucknan septico mes ta bin basha awa sushi (preto) den dicho planta di purificacion y mirando e situacion di ciere temporal di e luga (te proximo aviso).

Pa motibo esaki awo nan mester a benta awa afo te Zeewijk y tin un costo cu ne y esey sigur no a cay na agrado di e doñonan di truck septico.

E doñonan di truck a manda un señal cla y raspa diahuebs pa DOW y tambe p’e mandatarionan encarga, den cuadro cu e mantencion di e facilidad aki y a tuma un medida drastico den nan man te ora cu gobierno busca un solucion permanente p’e problema aki.



PLANTA DI PURIFICACION DEN MAL ESTADOAparentemente un di e mashinnan di e planta aki no ta den funcion mas. Esaki, manera ta conoci, tin di haber cu mantencion. E planta ta completamente para.

Segun un representante di e trucknan septico, e planta aki ta cera. Nan a manda un aviso, pero a hacie riba Facebook, sinembargo No a tuma contacto cu e doñonan di truck, cu nan lo cera e planta.

Nan a djis mande riba medio social. E doñonan di truck a scucha for di e empleadonan como ocho dia pasa cu nan lo bay cera e planta. Door di esey nan a bin haya sa y cu mester cuminsa basha na Zeewijk na San Nicolas, te cu un proximo aviso.

Adnninistracion di e planta tin tur detaye di e companianan di truck septico. Sikiera por a manda un aviso di antemano pa poor avisa nan y no n’e momento ey. Tin hende cu ta yega diasabra mainta pa bin basha y ta bin resulta cu no tin funcion.

DISTANCIA LARGO

Si tin awa pa coy den e vecindario di Barcadera, mester bay te San Nicolas. Pa colmo, ora cu yega San Nicolas ta un caminda di basha tin. Tur hende tin cu para den rij, warda pa basta rato prome cu por haya chens pa por basha awa preto. Ta perde un cantidad di tempo pa bay ariba y despues para den rij. E trabao septico ta cayendo atras, simplemente door di e mal organisacion di RWZI/DOW. Na Barcadera cinco truck por para basha pareu, eynan ningun hende ta stroba otro. Esey ta e malcontento di e doñonan di truck septico a bin hunto pa dicidi mira kico gobierno ta haci y duna un contesta ya cu tin skirbi riba borchi poni na heki cu nan lo ta cera te proximo aviso. Ya un siman a bay caba.

MINISTER CU PRIORIDAD ROBES

E echo aki ta un prioridad, pasobra t’e companianan di truck septico t’esunnan cu ta lastra awa sushi rond di Aruba pa bin deposit’e. Loke nan ta sinti ta cu e awa sushi no ta prioridad e ora riba e pais aki. Loke cu e companianan di truck septico ta sinti cu nan trabao no ta conta.

SITUACION TEMPORARIO

Di parti di e companianan di truck, nan no lo bay dam deposita awa, pero nan kier un solucion.

Mas tempo dura, ta mas dificil pa nan mes tambe. E trucknan tin nan gasto y e ta birando enorme. Cada rato cu mester bay San Nicolas y bin pabao, e trabao ta bira menos. E clientenan ta cuminsa rabia pasobra no ta cumpli cu nan. Ta varios rekisito cu e companianan di truck septico no ta di acuerdo cu ne. Nan kier pa duna un fecha ki dia ta habri RWZI na Parkietenbos.

SERVICIO

Durante un rueda di prensa Minister Ursell Arends a indica cu nan ta subsidia trabao di e companianan septico.

Segun e representante, cu nan ta colabora pasobra Santa Rosa ta uz’e pa muha mata di e cunukeronan, etc. E trucknan ta bay na RWZI pa muha caminda ora cu DOW ta raspa caminda. T’e awa cu e trucknan septico ta trece, nan ta uza.

Pa colmo, ta coy e awa aki tambe y ta muha mata banda di caminda cu ne. Si e companianan di truck septico no duna e awa aki, ta di unda nan ta hay’e anto.

E companianan di truck septico kier un solucion y no keda te proximo aviso, pasobra nan no sa te ki dia esaki lo dura. Por ta e proximo aviso no lo yega nunca. Loke nan kier ta un solucion.

A HISA PRIJS PA CHICA POS

Henter e gremio di truck septico y pipeline cleaning a haya nan obliga, aunke cu ta duelnan p’e pueblo, cu nan tur a tuma un decision cu nan tin di bay subi nan prijs pa por haci e trabao p’e clientenan. Ta duelnan hopi p’esey pero ta algo cu nan mester ahusta, sino nan ta keda draai den perdida.

Di Playa pa Zeewijk ta algun kilometer extra. Figura cu mester coy fo’i Safir of Tierra del Sol pa bay te San Nicolas. Ta hopi coremento. A dicidi e ora cu tur e trucknan septico lo bay pone 25 florin extra riba cada pos cu nan lo bay chica, entrante diabierna, 15 di maart padilanti. Sino nan no lo por sobrevivi cu e sistema aki.

Ta algo di lamenta, segun e representante, pero nan tambe mester tene nan cabes riba awa.