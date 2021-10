Durante di control cu tur dia Burea City Inspector ta hasi a bin tuma nota diabierna cu un truck di un compania di Piedra na Barcadera tawata transporta Piedra pa Barcadera y cu e truck aki no tawata tin un lona pa tapa e Piedra nan. Mesora nos a yega na lugar caminda cu e Piedra lo mester ser deposita y a papia cu e doño di e compania pa por laga pone un lona ariba e dump truck pa Evita cu e Piedra of desperdicio lo por ca ariba caminda publico. E doño a priminti cu den futuro esaki lo bai ta e caso .Diasabra durante di dia nos a bin nota cu e trucknan aki tawata transporta Piedra y sin cu esaki tawata tapa cu lona atrobe y pa esmotibo aki nos kier a pone tur doño di companianan di dump truck pa uza un tapa/lona ora I transporta santo / desperdicio/ Piedra / mata of cualkier otro material. Den nomber di BCI mi kier a pidi cooperacion natur cu ta transporta cualkier forma di desperdicio, santo, Piedra of material pa Dump of otro desperdicio, porfabor corda tapa esaki pa asina bo no susha Aruba y haya un boet di polis .

A base di Artikel 41 LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 8 van Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeeritel: Landsbesluit verkeersregels vindplaats: AB1999 no. 39(inwtrt. AB 2000 no. 11)

Wijzigingen: AB 2000no 11 AB 2003 no 4 AB 2010 no 17: AB 2013 no 48

Artikel 41

De bestuurder van een voertuig dat voertuig dat voorzien is van een open laadbak, dekt zijn lading af, indien de daarin vervoerde goederen uit de laadbak kunnen vallen of waaien.Hunto nos tur ta coopera pa mantene nos Aruba limpi y bunita y alavez nos ta Evita di haya un boet.

Si abo ta wak esaki rapport ana polis of BCI.

CU AYUDO DI BOSO NOS TUR HUNTO LO LOGRA UN ARUBA LIMPI.

Comments

comments