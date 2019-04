Companianan di seguro ta gana caso contra compania di consultancy

Recientemente a tuma luga den Corte, e caso cu Massimo Consultant and Financial Services NV a entama contra di New India Assurance Representative NV, Nagico Aruba NV, Netherlands Antilles and Aruba Insurance NV (Citizens).

CASO

Massimo a entama e caso contra di New India Assurance Representative NV inicialmente. Esaki ta pa motibo di cu New India Assurance ta nenga di paga Massimo claimnan cu victimanan di accidente ta entrega na Massimo.

Di otro banda, New India Assurance NV den su motivacion ta pidi pa e peticion di Massimo wordo declara no admisibel, mirando cu den nan opinion e ruman di e director mag di fungi como apoderado. Mas aleu New India ta di opinion cu e tin derecho di pidi splicacion cerca un cedente (transferor) relaciona cu e cesion. Por lo tanto e vordering di Massimo mester wordo rechasa.

Pero Nagico y Citizens tambe a pidi pa wordo inclui den dicho procedemento. Esaki ta basa ariba articulo 214 di RV, unda cu ta cada ken cu tin interes den un proceso legal, entre otro partidonan, por ta presente den e caso. Esaki ta door cu Nagico y Citizens a indica cu Massimo tambe ta entrega claims cerca nan, mescos cu den caso di New India.

INFORMACION

E antecendentenan pa e caso aki ta debi cu Massimo desde 2018 ta activo riba e mercado di seguro Arubano. Massimo ta un compania cu segun su portal, ta un compania cu ta duna asistencia ariba tereno di Derechonan Humano, Ley Civil, Seguro, Fraude y Ley Criminalistico. Un di su areanan di practica ta ariba tereno di seguro. E modus operandi di Massimo ta cu un trahado ta bay na e sitio di e accidente y e partido cu tin daño na su auto ta wordo acerca door di e trahado di Massimo. E ta wordo presenta cu e opcion di laga tur loke ta claims wordo haci door di Massimo, cu lo handle tur loke tin di haber cu esaki. E partido en cuestion ta firma un machting pa asina laga Massimo handle tur e claimnan pe.

Na januari New India Assurance a informa Massimo NV cu e kier pa e partidonan cu a kies pa laga Massimo handle nan claim, firma un documento unda cu nan ta bay di acuerdo cu e pago di e claim ta wordo haci na Massimo, mirando e hecho cu nan a firma un documento caminda cu nan ta renuncia na nan derecho pa ricibi pago y cu a transferi e derecho aki pa Massimo. Pero Massimo a protesta contra di esaki.

pero segun nos codigo penal, e deudor (NEw India Assurance) tin derecho di verifica si e partido contrario enberdad kier pa su claim wordo paga na Massimo. Cu esaki, New India ta haciendo uzo di su derecho manera ta hancra den nos constitucion a base di nos Codigo Penal.

Conclusion

New India no a actua di manera ilegal, mirando cu den nos Codigo Penal tocante seguro e compania di seguro tin e obligacion di averigua e manera di proceder di Massimo. Tambe ta bin acerca cu New India ta pidiendo solamente un formulario, y cu esaki no por bisa cu e ta stroba Massimo di eherce su trabao di handle e claimnan. Como tal, e peticion di Massimo ta keda rechasa.

Massimo lo core cu e gastonan, calcula na AWG. 1.500,- .

Sentencia: Sentencia New India vs Massimo

