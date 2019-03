Companianan di afo mester por contrata nos hendenan local den posicionnan clave

STA tabata den un reunion cu S.E. Minister Glenbert Croes y Otmar Oduber, como tambe e representantenan di waf y e delegadonan. Esaki ta relaciona cu e posicion di WAB, pa cu contratistanan di afo cu ta bin traha na Aruba, pero cu no ta cumpli cu nos leynan laboral.

Segun Sr. Diego de Cuba di STA, e tabata un reunion hopi fructifero, caminda cu e organisacion di waf a trece un rapport dilanti, a pesar di cu tin un rapport di 1998 tocante koppelbaasnan na Aruba. Nan a bin cu otro rapport atorbe y copia di e rapport aki a wordo entrega na ministernan Croes y Oduber. Ta un realidad cruel, cu ariba nos isla, tin varios compania di construccion cu no ta cumpli debidamente cu ley. Tin un ley di Ketenaansprakelijkheid, pero por a conclui cu e control severo ta wordo haci net ariba e companianan cu ta cumpli cu ley. Y net esunnan cu no ta cumpli cun’e, ta pasa door di wowo di hangua. Y door di e practica aki, pais Aruba ta perde di gana masha hopi placa cu nan mester inkasseer door di e placa di belasting cu e hendenan aki ta evadi.

No mester lubida cu ta papiando di mas di 100 miyon florin, cu gobierno ta perde di gana. Kico ta pasa, segun Sr. de Cuba, e companianan aki no ta paga AOV/AWW, no ta paga placa di pension pa su hendenan pa despues di algun aña bati bancarota y e trahadonan ta keda ariba caya. Despues di tempo, e companianan aki ta habri bek pero bou di otro nomber. Tur e cosnan aki aworaki gobierno ta bay tene debido cuenta cu nan y awo loke nan ta bay traha ariba dje, cual ta hopi prudente, ta cu si berdaderamente kier traha den mundo di construccion, sea ta tuma hende na trabao of ta tuma proyectonan, pa cumpli cu tur e rekisitonan aki. Contractonan lo no wordo duna na companianan cu no ta cumpli cu e rekisitonan aki. Aki ta caminda cu, segun de Cuba, cu e idea aki a sali for di e propio minister di infrastructura y STA ta sostene e idea aki, y tambe e minister di Labor, pasobra cu no por sigui asina aki. Por ripara cuanto problema e cos aki ta trece ariba pais Aruba, y sin cu mester. Aworaki por mira un manifestacion cu tabata tin di e hendenan cu a keda pega cu e ley di ROP. STA no ta descarta cu ta bay tin mas problema na caminda, pero pa soluciona e problemanan aki, lo mester organisa mas miho y controlnan mas severo. Y ta locual cu STA semper ta trece padilanti, cu mester tin controlnan mas severo. No por ta asina cu ta controlando net e companianan cu ta cumpliendo cu tur e rekisitonan aki. Y esunnan cu lamentablemente, si bay wak na Camara di Comercio, cuanto compania di construccion tin inscribi, lo pensa cu Aruba ta 10 biaha mas grandi cu e ta, pa cual STA ta pensa cu mester bin un control mas severo.

Hopi compania ta bin cu proyecto Aruba, ta bin cu nan mes material, mesun ekipo y nan mesun trahadonan. E cos aki mester caba, Sr. de Cuba a bisa. Aruba ya caba ta satura cu condominio, pero no sa ken lo bay biba den nan, y e cosnan aki no ta bon pa nos pais Aruba. E hendenan cu kier inverti, di berdad, ta pasobra e ta wak ganashi. Nan no ta bin inverti den e pais pa pret. E ta bin pasobra cu e desaroyador ta wak ganashi. Aruba practicamente ta satura pa condominio, pa cual e moratorio mester tabata t’ey masha tempo caba. Y e gobierno anterior, a duna asina hopi tereno, e tabata un negoshi di tereno increibel. Ariba ontheffing tabata tin un investigacion profundo cu a tuma luga, pero STA ta spera cu lo bin un investigacion profundo ariba locual e minister anterior di Infrastructura a haci cu terenonan di pais Aruba, pasobra cu patrimonio nacional e mandatario a “pompa cun’e”. Awo cu a bin cu cambionan den ley, cu e minister encarga cu Infrastructura a bisa cu asina aki, e cos ta bay ta di awo padilanti, tur hende a bira sali afo, a traha cura grandi rond di tereno cu nan a haya y awo pueblo ta wak cu no a resta nada pa e pueblo. E ora pakico tanto negoshi cu patrimonio di pais Aruba.

Pa loke ta e preocupacion di e miembronan di WAB, cu ta bisa cu keto bay nan no ta haya proyectonan di afo, ta biniendo hotelnan, mas proyectonan di gobierno, pa cual de Cuba a bisa cu ta p’esey conhuntamente cu gobierno y WAB ta bay lanta locual cu nan ta yama e grupo aki di e companianan cu ta cumpli cu tur locual ta tur e rekisitonan cu pais Aruba ta exigi. Y esun cu no ta cumpli cu e rekisitonan aki, no por haya contract niun caminda. T’asina mester bay traha, y locual cu a splica gobierno tambe, e fenomeno di cheap labor, cu e gobierno anterior a fomenta esaki asina hopi cu el a bira custumber. Y esaki no por. Por compronde cu ta bin trahadonan di paisnan bisiña Venezuela y Colombia, cu mester yuda nan hendenan di otro banda. Si nan bin aki, gana minimum loon, ta mil dollar nan a gana. Y nan hendenan por biba bon. E hendenan aki mester di e placa pa cual nan lo traha boca keto. Pero ta yega e momento cu lo no tin trabao mas pa e yiunan di tera. Mester bin hopi cambio, e preocupacion ta hopi grandi, mester bin hopi cambio y mas control.

Ta bay traha hotel na Seroe Colorado, hopi bunita cual ta conta cu e sosten di STA cu na su opinion merece di haya dos of tres hotel, pa nan pone San Nicolas biba bek. Pa loke ta e refineria, nan ta wak’e hopi scur. San Nicolas mester wordo desaroya den area di turismo, ya cu San Nicolas tin potencial, tin beachnan bunita pariba. Pero STA a bisa tambe cu tin hopi studiantenan den EPB, EPI, MAVO, HAVO. Gobierno di Aruba mester exigi di e companianan aki, e organogram. Pasobra aworaki na aRuba, den tur e hotelnan, si wak e organogram, den e funcionnan di mas halto, bo tin cu cana cu vergrootglas pa haya Arubiano/local den e posicion aki. No ta bisa cu no tin, si tin. Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA ta sigui bisa cu tin hopi mucha bon educa, bon papel na Aruba, cu por ocupa e posicionnan aki.

Pregunta ta keda: ta desaroya hotel pa crea trabao pa nos hendenan of pa nan hendenan. Esey ta e pregunta cu gobierno tin cu haci su mes. E funcionnan halto ey, si tin un General Manager stranhero, mester tin un local banda di dje. Pero no cu e hotel ta bin y e unico posicionnan cu ta keda habri ta den gardening, F&B, housekeeping, etc. Ta acepta e trabaonan aki, pero den e funcionnan halto, nos yiunan di tera mester haya e oportunidad.

Y tocante companianan di construccion, e preocupacion ta grandi. Por a mira kico a pasa ariba Green Corridor, Watty Vos Boulevard, cu no solamente a bin cu hendenan di afo, pero cu ekiponan di afo tambe. Companianan local mester haya prioridad ariba cosnan asina. Si e compania cu ta bin lanta, ki proyecto cu esey, awel, e bay inverti otro caminda. Esaki tabata palabranan di Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA.

Comments

comments