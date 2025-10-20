Tur 15 Comisario, kendenan a gana nan caso pa wordo tuma bek na trabao, actualmente ta suspendi pendiente investigacion.
Diabierna 10 October 2024, Hues den su sentencia a ordena pa tur e 15 Comisarionan mester wordo tuma bek na trabao. Envez cu e Comisarionan a bolbe trabao, nan a wordo informa cu tur ta suspendi.
TUR COMISARIO SUSPENDI
Investigacionnan a mustra cu e Comisarionan di WEB N.V., Elmar, Aruba Wastewater Sustainable Solutions (AWSS), Aruba Renewable Energy N.V. (ARE) a haci hopi cosnan cu no ta corecto. Entre otro a constata cu tin Comisarionan a formula un contract, cual no ta reconoci na Hulanda, pa beneficia nan mes. Apesar di conseho negativo riba e contract, nan a forza pa gerencia di e companianan firma un contract caminda nan por haya te cu 36 luna di salario di daño ora kita nan for di trabao.
Tambe a constata otro practicanan cu cierto Comisario lo a haci, cual no ta corecto.
CUMINSA CASO
Ta asina cu Elmar N.V., Aruba Wastewater Asustainable Solutions (AWSS) y Aruba Renewable Energy N.V. (ARE) a cuminsa caso sumario contra cierto comisarionan. Elmar N.V. a cuminsa caso contra 5 Comisario, AWSS contra 6 y ARE contra 3
Tratamento di e caso sumario lo ta dia 6 November 2025.