Compania Print Media ta duna bon ehempel di con nos tur por contribui pa yuda esnan den necesidad

“Si un compania chikito manera di nos ta realisa caba con grandi e problema aki ta bay bira, nos ta spera tin otro companianan ey’fo – apesar cu nos tur sa cu ta dificil – pa duna un tiki mas, ban duna tiki mas y nos tur lo yega hunto na e meta final aki.” – Print Media

Ayera na Club Kibrahacha – cual ta e centro di distribucion di Fundacion pa nos Comunidad – a tene un rueda di prensa pa informa riba un campaña nobo hunto cu Print Media cu yama ‘Conta Cu Mi’.

FPNC ta e banco di cuminda di Aruba anto mirando cu e pandemia di covid no a pasa ainda, e fundacion kier haci un apelacion na un y tur por medio di e campaña aki pa sigui duna e sosten pa asina fundacion por sigui yuda famianan den necesidad cu pakete di cuminda cu tin mester. E proyecto aki a wordo realisa danki na dos studiante di IPA, Juliandrah Rodriguez y Christen Goeloe, cual e meta ta pa 1 aña e proyecto aki sigui core na unda por brinda 200 famia tur luna cu donacion di cuminda.Un di e propetarionan di Print Media, Bryan Marchena, a expresa cu ora nan a wordo acerca door di fundacion pa nos comunidad pa forma parti di esaki y con por yuda, e tabata un si mesora.

“Nos tur a experiencia covid y ta yegando un aña cu e situacion akinan , nos ta compronde cu lo rekeri hopi mas esfuerso di solamente gobierno y fundacionnan pa saca nos for di e situacion aki, e ta rekeri cada un di nos pa contribui pa traha e brug cu lo hiba nos na 2022,” segun sr. Marchena a expresa.

2021 lo ta e aña cu mas nos lo sinti e impactonan segun expertonan ta indica, sigur den sector financiero y empleo di nos hendenan local. E pensamento di Print Media ta cu si nos tur yuda otro nos lo ta den un miho posicion semper. No tin tempo pa puntra mas dicon ami si y ami no ta yuda, djis haci loke abo mes por den contribui y si nos tur pone algo nos por yuda nos prohimo.

“Esunnan cu ta un tiki mas miho ainda, por fabor, ban yuda esnan cu a wordo afecta, e problemanan social ta bay bira un tiki mas grandi. “ E cantidad di peticion pa pakete di cuminda a subi bastante, y ainda nos no a sinti henter e impacto. “Nos tambe ta pasando hopi duro como empresa,” sr. Marchena ta agrega, “pero nos no por sinta un banda cuidando nos interesnan solamente, pasobra nos ta biba den un comunidad, un isla cu yama Aruba, y nos tin suerte compara cu otronan rond mundo pero nos no mester perde tampoco for di bista cu sinta haci nada no ta un opcion mas.”

Print Media a haci un donacion di cinco box pa FPNC pa nan buta na e supermercadonan mas grandi, y 6 chikito pa boticanan, anto si mester mas caha, Print Media lo t’ey pa yuda.

Comments

comments