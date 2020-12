‘Compania pa refineria sin businessmodel no lo funciona pa un industria petrolero’

Parlamentario di fraccion di AVP, sr. Mike De Meza ta duna su punto di bista pa locual tabata e reunion den parlamento pa e comision di gobierno pa duna informacion riba desaroyo relaciona cu refineria na san Nicolas.

Parlamentario de Meza a mustra cu Prome Minister a papia di ‘request expresion of interest’ di dos compania cu ta interesa den reapertura di e refineria caminda nan dos lo complenta otro den e proyecto aki.

E miembro di fraccion di AVP a sigui mustra cu pa loke ta e compania Quantum LLC, Prome Minister a informa cu e compania aki a busca dos consorcio aki na Aruba pa haci invercion den refineria di San Nicolas.

“E compania aki a lanta un compania na Texas, Merca cinco luna pasa cu yama Quantum Consorcium Aruba Texas.” Segun e ta bisa cu investigacionnan haci ta mustra cu e compania aki ta conoci como ‘po-box company’ cu ta un compania cu ta huur un sala den un edificio, caminda tin un serie di companianan registra na mesun adres aki.

“Esey caba pa cuminsa, ta mustra cu e cos aki no por ta serio y otro cos ta cu ora scucha e storia di Prome Minister Evelyn Wever Croes y su comision, anto e ora por mira realmente cu e hendenan aki di berdad no sa di kico nan ta papia”, e ta bisa.

Nan a bisa cu e refineria lo haya un inversionista cu ta Quantum LLC cu lo bay inverti 3.5 biyon dollar den dos aña den e refineria di San Nicolas y cu esaki lo contribui grandemente na e GDP, papiando di 9% otro aña y na aña 2022 un 20% y despues di esey 11%, cu lo bay crea 2000 cupo di trabou y cu lo yuda baha prijs di gasolin, awa y coriente na Aruba.

Segun e parlamentario ora cu fraccion di AVP a haci pregunta na miembro na comision. Nan a haya contesta cu e compania ta uno di telecomunicacion, no un compania di telecomunicacion cu nos conoce manera Setar pero simplemente ta haci algun proyecto pa companianan cu ta den e industria di telecomunicacion y tambe nan ta den e industria electrico caminda nan tin solarparks.

De Meza ta bisa cu riba e pregunta si e compania aki a yega di opera un refineria of ta doño di un refineria, e contesta cu a haya tabata no y nunca e compania a opera un refineria y nunca tabata doño di un refineria.

“Nos tabata kier a sa ta ki tipo di business model e refineria aki lo tin y kico nan ta premira, tambe kico refineria di Aruba mes ta pensa di esaki. E contesta cu a wordo duna tabata cu nan tampoco a haya e businessmodel di e compania aki anto e ora a lanta e pregunta cu ta bay firma cu un compania cu nunca a traha den e industria petrolero, cu nunca tabatin un refineria.”

E ta bisa cu e compania aki ta bay inverti un suma di 3.5 biyon dollar den e refineria di Aruba pero nan no tin un businessmodel pero a firma MOU, nan lo sinta y wak e detayenan di e businessmodel aki.

“Nan no sa nada di industria di petroleo, cu no tin reservanan di crudo, cu no tin posnan di crudo, no tin un mercado cu cual nan ta bende nan productonan y nunca a produci productonan petrolero, ta bin bende gobierno un storia cu e ta bay inverti 3.5 dollar den refineria di Aruba.”

