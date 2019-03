Compania Hulandes TUI lo sigui haci uzo di Boeing 737 Max

AMSTERDAM, Hulanda – E compania di aviacion Hulandes, TUI Nederland lo sigui haci uzo di e Boeing 737 Max. E compania no ta wak motibo pa ground e avionnan aki, mientras cu China si a duna ordo pa tur su companianan di aviacion ground e avionnan aki despues di e accidente na Etiopia.

E desicion pa TUI pa toch sigui bula cu e avionnan aki, ta baasa ariba informacionnan di autoridadnan di aviacion Mericano, segun vocero Anke van Nieuwhuizen. “Nos ta den contacto estrecho cu e agencia Europeo di e Union Europeo pa siguridad den aviacion (EASA) y tambe cu Federal Aviation Administration (FAA). Nos ta sigui nan instruccionnan basa ariba e accidente na Etiopia. Nan no a duna instrucción pa ground e avionnan aki, pa cual nos no tin niun motibo pa no haci uzo di e avionnan aki. TUI no ta wak niun peliger pa su personal y su pasaheronan. “Claro, e siguridad di nos pasaheronan y e personal ta na prome luga. Nos no ta tuma niun risisco y ta keda den contacto estrecho cu Boeing y autoridadnan di aviacion”. Di e nuebe avionnan cu TUI tin, 3 di nan ta un Boeing 727 Max.

Pasaheronan cu no kier subi un Boeing 737 Max ta liber di cancela nan vuelo, pero e gastonan ta core pa cuenta di e pasahero. Dialuna mes a sali un vuelo di TUI cu’n Boeing 737 Max pa Tenerife, Spaña. Según e compania, no tabata tin anulacionnan pa e vuelo aki.

