Durante un seremonia kòrtiku militar, ‘Compagnie in de West rotashon 40’ awe a pasa su tareanan pa e siguiente unidat, rotashon 41. Mediante e tradishonal asina yama ‘peddeloverdracht’ – pasa over e rema, e Komandante nobo Kapitan Martijn Huis in ‘t Veld a relevá su antesesor Mayor Rian van der Meer. Rotashon 41 ta keda 4 luna den Region Karibe. E ‘compagnie’ di sòldánan Alfa ‘Java’ no ta unu deskonosí den e region. Na 2017 tambe nan tabatin e tarea di Compagnie di ehérsito den Region Karibe. Durante esaki nan a duna asistensha na Sint Maarten promé, durante i despues di Orkan Irma.

Mayoor van der Meer ta mira bèk riba un periodo spesial: ”Komo unidat nos tabatin un tempu fantástiko akinan. Nos por a hasi e loke ku nos a bini p’e i a sinti nos mashá bon biní riba e pida parti spesial aki di nos Reino.”

E unidat saliente durante e último lunanan, ademas di treinen, tambe a brinda un kantidat di apoyo na outoridatnan lokal. E apoyo na outoridatnan sivil ta un di e tareanan prinsipal di Defensa den Region Karibe. Kapitan Huis in ’t Veld ta antisipá pa por trein ku su hendenan den Region Karibe Hulandes. “E Compagnie ‘Java’ ta honrá, pa un biaha mas, por ta huéspet na Kòrsou. Nos ta antisipá, ku usando nos mentalidat ‘Nos Por’, nos por brinda apoyo i asistensha kaminda ta nesesario. Banda di esei nos lo probechá nos periodo na Kòrsou, pa trein pa asina den e añanan benidero nos por ta semper kla, pa kualke despliegue ku presentá.”

CidW 41 ta prosedente di batayon 12 di Infanteria Regimento van Heutsz, un unidat di Brigada Aeromóbil 11. ‘Compagnie in de West’ (CidW) ta un unidat permanente di Forsanan Armá Real den Region Karibe, ku por keda desplegá durante un variedat di tarea. E intenshon ta ku durante e 4 lunanan benidero nan trein tantu na Aruba, Bonaire komo Kòrsou.