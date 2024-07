Durante un ceremonia militar riba dialuna prome di juli 2024, den ora di mainta, ‘Compagnie in de West’ Rotacion 45 a pasa su tareanan pa e siguiente unidad, Rotacion 46. E Comandante nobo Capitan Jeffrey di e Batayon di Infanteria 13 di Assen, a reemplasa su antecesor Capitan Bernhard, pa medio di e tradicion ‘peddeloverdracht’, cu ta transferencia di e rema, na Capitan Bernhard.



Capitan Bernhard ta mira bèk riba un periodo intensivo y special: “Como unidad nos tabatin un tempo util y durante cua nos a siña hopi. Na tur momento nos tabata para cla pa ser desplega. Asina riba peticion di socionan local nos a keda ubica den e cuadro di operacionnan anti droga, nos a sostene varios actividad pa bon causa, na Boneiro y nos elemento EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) a keda desplega varios biaha pa elimina explosivo y train e socionan local. Banda di esey nos a inverti continuamente den nos propio ubicacion mediante organisacion di curso di formacion cu hopi reto. Den esaki nos a traha intensivamente hunto cu e militarnan di Corsou, un periodo riba cua nos ta mira bèk cu hopi positivismo. Nos por a haci e loke pa kico nos a bin y a sinti nos masha bonbini riba e pida special aki di nos Reino’’.Capitan Jeffrey ta anticipa pa durante e cuater lunanan venidero train hunto cu e ‘Alfa Demonen Compagnie’ reforsa cu e specialistanan y pa traha den region Caribe. “Aunke tin hopi experiencia presente den e grupo di ehecutivonan, tanto riba tereno di mision como n’e rotacionnan anterior den Region Caribe. Hulandes, esaki pa un cantidad di militar ta prome biaha cu nan ta keda pa largo tempo for di cas. E periodo venidero lo wordo uza pa bira miho den nos labor bou di circunstancianan climatologico pisa. Pa nos ta un chens unico pa desaroya y desafia nos mes. Banda di e ehercicionan e Compagnie en todo caso lo ta cla pa sostene e habitantenan di Region Caribe. den cualkier calamidad, durante cua nos presencia ta necesario”, segun Capitan Jeffrey.“Compagnie in de West’ (CidW), tropanan den West, ta un unidad permanente di Ehercito Real cu, bou di dominio di (Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied) CZMCARIB, por keda desplega pa un variedad di tarea. E cuater lunanan venidero e Compagnie ta train na tanto Aruba, Boneiro como Corsou.