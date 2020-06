Como reaccion riba e carta di SMOA/SVOA, ALV (74% di e cuerpo di docente) kier informa lo siguiente

Na prome luga, e directiva actual di SMOA/SVOA ta insinua cu nan ta ocupa 15 pa 30 ora pa luna cu e dirigimento di Colegio Arubano. Un miho prueba di micromanagement nan no por a duna. E directivanan prome cu esaki no tabata visibel na scol y nan tabata presenta un promedio di maximo 1 anochi pa luna pa reunion hunto. En corto, e directiva mes a duna nan prueba di maneho riba nivel micro (den scol).

Di dos, ta hopi straño cu e directiva ta pidi minister di enseñansa pa ahusta e LVO di tal manera cu nan por haya pago pa nan trabou. Desde cu e funda stichting SMOA na april 1959, e funcion di un miembro di directiva semper tabata riba base boluntario, unda hende ta dedica nan tempo cu amor na Colegio Arubano, hasta ora e scol tabata tin 2500 alumno (Oranjestad y San Nicolas). Awo e scol ta conta cu 1600 alumno. Curioso.

Pa finalisa, un observacion relaciona cu e biahenan di estudio VWO5 y HAVO4. Riba 11 di juni 2020, den e carta pa e mayornan di e alumnonan cu mester a participa na e biahe, e directiva ta informa cu e placa recauda, despues di desconta, dentro di 10 dia mester ta debolbi na e mayornan. Pues, si tin un saldo di sea schoolgeld of placa di buki, mester desconta esaki prome cu duna e placa bek paga na e alumnonan. Un manera hopi straño di anda, pasobra no por uza placa cu ta destina pa biahe pa paga cuentanan habri. E destinacion di e placa aki ta para den contract y e mayornan a firma pa esaki.

Entretanto ya ta conoci cu Obispado di Willemstad y comision di mayor di Colegio Arubano (OCCA), teniendo na cuenta e interes di e alumnonan, e docentenan y e mayornan, pa medio di un Memorandum of Understanding, a pidi pa e directiva actual completo di SMOA/SVOA pa DI DOS BIAHA pa nan baha! E directiva, cu ta traha a base boluntario, aunke cu awor kier compensacion monetario pa nan trabou, a dicidi di ignora e peticion aki pa DI DOS BIAHA. Mientrastanto nan ta haciendo nan maximo esfuerso den tur medio, na contraaresta tur loke e gruponan (Obispado, docentenan y mayornan) ta trece dilanti.

