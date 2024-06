Diahuebs ultimo a tuma luga un reunion ministerial di OCTA, cu ta e Associacion di Paisnan Ultramar cu tin un laso cu Europa, pero cu no ta keda den Europa. Como Presidente di e asociacion, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a presidi e reunion, di un manera virtual, cu e 13 paisnan cu ta miembro di OCTA, cu ta Aruba, Boneiro, Corsou, French Polynesia, French Southern and Antarctic Lands (TAAF), Greenland, New Caledonia, Saba, St Barths, Sint Maarten, Sint Eustatius, y Saint Pierre and Miquelon, y Wallis and Futuna.

Durante e reunion a trata e aspectonan financiero, debi cu tur aña mester aproba e cuentanan di e aña anterior, y mester adapta e presupuesto cu a wordo aproba comienso di aña, y a papia riba e diferente retonan cu cada pais, como isla chikito ta enfrenta.



Prome Minister a expresa cu e reunion a bay den bon ambiente, na unda por a nota cu e islanan como miembro di OCTA, tin hopi confiansa den Aruba. Esaki sigur ta di gran importancia, mirando cu e aña aki, Aruba ta hunga un rol hopi importante, como e isla encarga di e presidencia di e asociacion. Otro aspecto importante ta e sosten cu Aruba ta hayando di e islanan ruman, Corsou, Boneiro, Sint Maarten, Sint Eustatius y Saba, pasobra como 6 pais uni bo ta logra hopi mas. Un biaha mas, Aruba su nomber ta wordo halsa, riba nivel internacional.