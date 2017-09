Como Parti di e plan ‘Cu Mira Pa Futuro’ ATA cu sesion di ‘Destination think!’

Como parti di e plan ‘Cu Mira Pa Futuro’, y como paso clave pa posiciona nos destinacion, Aruba Tourism Authority a invita un variedad di partner den turismo pa un sesion cu e conocido Profesor Frank Cuypers, na unda a elabora riba e importancia di mantene un destinacion innovativo. Aki e invitadonan a haya un splicacion y a discuti riba entre otro Aruba su DNA.

Kico esey kiermeen?

E definicion di DNA: Cada persona ta unico riba e mundo aki, cada persona tin un DNA unico. Mescos ta valido pa destinacionnan. DNA ta materialnan hereditario (humano) cu ta den cada un ser su curpa, cual ta haci cada persona pero tambe casi tur organismo, unico den su ser. DNA den idioma genetico ta DeoxyriboNucleic Acid. E codigo aki ta determina tur caracteristicanan di e organismo cu ta biba den cada un ser. Esaki riba su mes ta wordo categoriza den 4 base, cu ta wordo yama G-T-A-C. Den e mundo di turismo tin un asina yama ‘Destination DNA’, cual kiermen cu cada luga/destinacion riba mundo ta unico. E ta identifica elementonan di e luga, enfatisa riba e berdadero sentimento di e luga.

Pa defini esaki, a uza e 4 basenan di e DNA y a traduci conforme lo siguiente:

G ta para pa Geografia, na unda componentenan manera historia, grandura, capacidad, paisahe etc. ta hunga un rol.

T ta para pa Tecnologia, na unda mester pensa riba monumentonan, edificio, infrastructura, economia y planificacion, entre otro.

A ta para pa Autenticidad, unda tradicion, cultura, actitud, custumbernan etc, ta importante.

Y finalmente e C ta para pa continuidad, cual Geografia, Tecnologia y Autenticidad hunto ta percura pa e pais su cambionan, con e ta wordo mira y ricibi (biba) serca su hendenan local pero tambe su bishitantenan.

E producto turistico Aruba

Durante e formacion di e DDP (Destination Development Plan – ‘Cu Mira Pa Futuro’) A.T.A a traha cu ‘Destination Think!’ pa descubri –hunto cu otro partnernan y participantenan di nos comunidad- kico e ta cu ta haci Aruba unico. Basa riba un evaluacion y un serie di sesionnan durante e desaroyo di ‘Cu Mira Pa Futuro’, Aruba su atributonan mas importante a wordo identifica.

Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a duna di conoce cu “Nos destinacion a y ta mira hopi exito den turismo en general, pero e era di desaroyo actual ta rekeri hopi mas atencion riba desaroyo di nos isla. Aruba tin un producto turistico relativamente madura y tambe e biahero ta en busca di experiencianan diferente y unico, como tal Aruba mester desaroya y brinda esaki den un forma balansa.”

Ta importante pa alinea e experiencia di nos destinacion cu e DNA di Aruba como destinacion. Asina por atrae turismo den otro areanan unico cu Aruba por proyecta na e bishitantenan interesa pa pasa nan vacacion na Aruba.

E turistanan aki lo por bira nos embahadornan, y esaki lo alinea cu loke nos hendenan local ta balora di nan isla y esaki riba su turno ta contribui na loke ta haci nos isla un luga unico pa bishita. Ademas, cu tempo esaki ta contribui na un destinacion di turismo sostenibel.

Pa asisti A.T.A. cu e proceso pa alinea e DNA di Aruba, Profesor Frank Cuypers (director di e compania Destination Think!) a asisti diferente gruponan di experto, pa asina pone mas enfasis den formacion di e DNA di Aruba.

Actualmente Profesor Frank Cuypers ta asisti un variedad amplio di diferente destinacionan turistico pa cu nan Destination DNA, cu ta stimula pa cada un destinacion sigui e paso di turismo sostenibel, y cu ta mantene / tene cuente cu e DNA unico di cada un pais.

E desaroyo di e plan ‘Cu Mira pa Futuro’ ta forma parti di A.T.A. su ‘business plan’ pa e periodo di 2014 – 2017 y ta forma parti di e strategia di maneho di A.T.A. pa asina tin un rol mas activo den maneho integral di nos producto turistico, den su capacidad como e “Destination Marketing and Management Organization” (DMMO) di Aruba.