Como pais mester cera cabes y tackle situacion di ilegalidad hunto

Segun leynan di Aruba, polis no tin e autorisacion pa pidi un ciudadano pa pidi ID na un persona, pa cual a puntra Sr. Robert Candelaria, parlamentario pa partido di AVP, tocante e ley obligatorio di identificacion.

Sr. Candelaria a bisa di cu ta di suma importancia pa polis tin tur tools pa haci su trabou, cual e ley di identificacion. Tambe Sr. Candelaria a bisa cu Hulanda a pone un cierto suma disponibel, di mas o menos 23 miyon euro, pa e islanan ABC. E prioridad cu Aruba tin pa combati e situacionnan aki, kico e ta y kico e ta responsabilidad pa cu maneho. No solamente e hendenan cu ta drentando ainda pero tambe esunnan cu a drenta caba cu ta pone un peso enorme ariba un sistema di salubridad, enseñansa, y tin cosnan cu mester regla urgentemente. Tin problema di esunnan cu ainda ta purbando di drenta. Es decir, mester combati e problema aki na mas di concreto pa con ta uza e fondonan, pa di un manera hopi cla, por combati esaki na mas di un frontera. Esun di pafo ta cla, y recientemente e dies ilegalnan cu a drenta sa di e asunto di asilo. Pero tambe mester pensa ariba esunnan cu t’ey caba, ta causando basta problema caba. Y un isla di 100 y pico mil habitante, no por resolve e problema di un pais di miyones di habitante

Den parlamento tin tres ex polis, polisnan cu ta di caya, contrario na e Minister di Husticia, cu ta un abogado, hurista. Lo mester yega na un acuerdo cu e gobierno di Venezuela, pa nan controla y purba na no laga tur hende sali for di nan frontera, pero segun Sr. Candelaria, esaki ta un poco dificil pa haci aworaki. Cualke palabracion lo ta dificil pa haci cu e gobierno di Venezuela pa controla esaki y ehecuta esaki. Pero internamente si tin algun cos cu nos por haci, Sr. Candelaria a sigui bisa. Ta puntonan cu a comunica e minister caba. Tin varios ex miembro di Cuerpo Policial cu a traha den e Cuerpo pa un bon tempo. Como pais mester cera cabes y ban tackle e situacion hunto. Ta spera cu e minister tackle e aspectonan legal. E LTU, e cambionan mester bin rapido, pa haci’e hopi mas dificil pa un hende drenta y si e facilit’e cu e drenta, e consecuencianan p’abo ta asina halto, cual no ta recomendabel. Un otro punto, ta cu ta spera ta trahando ariba dje, cu ta e fondonan di Hulanda, con ta bay uz’e den un forma concreto pa traha ariba e situacion di frontera cu ta biniendo di Venezuela pa Aruba y esun cu t’ey caba, con ta bay handle esaki pa reverse esaki. Na final di dia, e ta keda un problema latente, pero ora keda drumi riba dje, e ta rijs ariba nos, cu por ta laat. Mester tackle esaki na un forma, cu ta eficiente y concreto.

Si keda pretende cu tur cos ta bon y ora cu e rementa, ya ta laat. Mirando tur cos cu ta pasando rond di nos isla, nos mester cuminsa traha ariba dje. Di su banda, Sr. Candelaria ta bay haci, ta di haci pregunta y cuestiona e minister di Husticia. Ta spera por yama un reunion cu minister pa bisa unda nos ta y concretamente unda nos ta bay ta. E comision di Husticia, esun di mas activo den parlamento, pero aworaki mester di solucionnan concreto. Ta mira un necesidad urgente pa un claridad ariba e maneho di polis. Tur esakinan mester por ta prome cu recess. Pronto lo bay tene reunion na Hulanda, ariba e geschillen regeling. Ariba tur angulo di husticia, a toca tur topico di cosnan cu no ta funciona. Pero tin hopi otro puntonan cu Sr. Candelaria a trece dilanti cu tur mira cu e intencion ta pa e traha na bienestar di nos pais.

