Prome Minister Evelyn Wever – Croes a forma parti di e di 66 sesion di Blue Pacific/ Caribbean CSW High-Level Event “Pacific and Caribbean Women Leaders Championing Ocean Climate Nexus”. Diferente di islanan a forma parti di e evento aki y a trata entre otro e rol di hende muhe den e situacion di cambio di clima. Prome Minister di Aruba a elabora riba e rol importante di lidernan di estado di islanan chikito den desaroyo / Small Island Developing States (SIDS) y esfuersonan cu Aruba a realisa pa mehora posicion di e ser femenino. Premier Wever – Croes a inicia elaborando riba e consecuencianan y riesgonan devastador cu cambio di clima tin riba islanan. Pa locual ta Aruba, e riesgonan ta inclui erosion di costanan, dañonan na coral y cambio di tempo cu ta conoce na Aruba. Esakinan ta afecta e comunidad Arubano incluyendo e industria turistico cual Aruba ta depende riba dje. E forma con cambio di clima ta afecta hende muhe desproporcionalmente a keda accentua durante di e di 66 sesion di e CSW. Manera cu e situacion ta aworaki, mester reconoce cu hende muhe ainda ta na desbentaha. Y e avansenan cu a logra poco poco den direccion di igualdad, a wordo hala atras a consecuencia di e pandemia di Covid. Premier Wever – Croes a sigui bisa, cu como lider femenino di SIDS, e ta sumamente importante pa sinta na mesa, expresa opinionnan y cu esakinan wordo tuma na cuenta. Considerando cu hende muhe ta e grupo cu tin mas conocemento di ki necesidad hende muhe y muchanan tin. ‘Nos mester sigura cu nos ta forma parti di e solucionnan den asuntonan di clima y igualdad di genero”. A pesar cu contribucion di e ser femenino den temanan di cambio di clima na e momentonan aki no ta hopi, mester demostra cu hende muhe por tin solucionnan.

Pasobra nos hende muhenan y muchanan no por continua den e situacion di ta esunnan mas afecta, sin cu nan interes ta wordo scucha, Prome Minister a enfatisa. “Nos ta di opinion cu si ekipa hende muhe cu e “right skills”, door di percura cu ta trece mehoracion den accesibilidad di educacion halto y trabounan sostenibel. E lo yuda pa crea mihor sostenibilidad economico pa hende muhe y mehora nos sociedadnan. Mester reconoce cu e sector tecnologico ta domina pa hende homber, mientras cu esey ta e futuro di empleo.”Gobierno di Aruba a tuma accionnan concreto pa adresa e aspecto aki y prepara e generacion hoben pa mercado laboral di futuro, combina cu esfuersonan pa sigura participacion di hende muhe den areanan di STEM. A haci esaki a traves di Universidad di Aruba cu introduccion di e facultad: Sustainable Island Solutions Through Science, Technology, Engineering and Mathematics (SISTEM). E facultad tin e programanan di Bachelor, Master y PhD y e team enarga cu e facultad ta consisti di mas hende muhe. Ademas mira aumento di participacion di studiantenan femenino tambe. Prome Minister a sigui expresa cu a tuma pasonan structural pa aumenta standard di bida y empodera hende muhe y mucha muhe. Cu ayudo di “UNWomen office for the Caribbean”, a completa e prome “gender policy” pa Aruba, enfocando riba areanan strategico. “Como islanan chikito nos mester sostene otro y traha hunto riba solucionnan necesario, pa crea resiliencia den contexto di retonan structural, obstaculonan y recuperacion.” Prome Minister Wever – Croes a termina gradiciendo e organisacion pa participacion y a enfatisa riba e parti di importanica pa uni forsa pa tuma accion coordina pa e islanan ta mas inclusivo y resiliente contra cambio di clima, pasobra solamente hunto por haci un cambio.

