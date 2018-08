Comision Stop Abuso Domestico: duna instancianan e toolsnan pa nan por traha

Sr. Martinus Weegereef di e Comision Stop Abuso Domestico, ta elabora ariba e comision y kico ta meta di e comision aki.

Na final di aña pasa, tabata tin hopi atencion pa cu abuso domestico, despues di e tragedia di e dos criaturanan. A tene marcha, a sende bela, pero segun Sr. Weegereef, ta parce cu tur papiamento a caba cu manera cu e bela paga. Tur hende a cumisna traha bek y gobierno a bin cu Crisis Plan Social y berdad e ciudadano mester ta central y cu tin placa disponibel.

Pero ora di papia cu e instancianan, manera Hende Muhe den Dificultad, Slachtofferhulp, Sociale Zaken, e placa no a yega na e instanciannan aki. E placa mester t’ey pa e hendennan cuminsa traha. Atrobe tin un victima di violencia domestico y esaki ta di lamentabel. Sr. Weegereef a bisa cu e Comision Stop Abuso Domestico tin un team grandi su tras. Nan lo tene un manifestacion durante henter augustus y na final di augustus lo tene un accion nacional.

Niun hende no por mishi cu’n hende muhe. Un hende homber cu ta mishi cu’n hende muhe, no ta homber, pero e ta un cobarde. Busca yudansa, bay dokter si bo tin problema. No baha bo rabia ariba e hende muhe, esey no ta acceptabel.

E manifestacion aki ta bay ta uno general, no politico of religioso. E forsa di Arubiano ta, ora nan ta uni. Union ta haci forsa. Ora cu Lago a cera, tur a uni yuda y Aruba a bay dilanti. Abuso domestico no ta acceptabel. P’esey ta bin cu e manifestacion unda cu sugerencianan ta wordo acepta, pa asina pasa esaki na parlamento y gobierno.

Mester bin cu cambionan den ley, unda cu no solamente e victima ta esun cu por duna denuncia. Aworaki ta e victima ta e unico cu por entrega denuncia. Y esey metser cambia. Hopi ta wordo papia, pero poco ta wordo haci.

E burocracia cu minister Glenbert Croes ta confronta cun’e, cu tur e papeleo pa bin cla pa instancianan haya nan placa pa nan por cuminsa traha. Mas sigur ta te na september e instancia lo ricibi nan placa. Pero tur esten, e abusonan ta sigui tuma luga. Y ainda falta un luna. Tur dia tin hendenan ta bati na porta di e instancianan aki. Mester tin un control social. Persona cu wak un abuso tumando luga, mester por duna denuncia.

Ultimamente, ta damanan tambe a cuminsa expresa nan agresividad. No solamente e hende homber. Prevencion ta algo cu mester traha duro ariba dje. Segun Sr. Weegereef, mester cuminsa respeta otro. E mundo di awendia, e flexibilidad ta un causa tambe. Pero esaki ta un problema mundial. Muhenan cu ta bati homber tambe ta den aumento. Esaki por ta un reaccion di e hende muhe.

Awendia e movimento #metoo a spreid como un azeta ariba lama, cu porfin cu e hende homber no ta machista mas, pero e ta igual. Tur pareha tin problema awendia, pa cual mester busca solucion pa cu esaki. Tin casonan caminda cu e hende muhe, kier sali pero e no por sali. Un caso Pro Deo ta un otro tardansa.

Instancianan mester haya e toolsnan, pa por traha ariba e problemanan. No por eradica esaki, pero si por minimalisa esaki.

Comision Stop Abuso Domestico su meta ta pa tur instancia haya nan placa pa nan por traha. Y nan lo sigui te ora cu tur cos cana netjes. Despues expertonan lo tuma over.

Hopi hende muhe ta depende di un hende homber, y e mentalidad machista cu Aruba tin, mester cambia.

Nan Facebook page Stop Abuso Domestico tin hopi mas informacion.

Dia 30 di augustus, nan lo tin un evento, caminda cu di 5 or pa 9 or. Nan ta spera tur e sindicatonan, e fundacionnan pa bin e anochi aki. Ta pidi tur artista cu kier coopera, pa asina tur uni ya cu union ta haci forsa, segun Sr. Marinus Weegereef.

Comments

comments