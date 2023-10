E comision di siguridad di remedi na Horacio Oduber Hospital t’ey pa supervisa y mehora servicio di medicacion den Hospital. Anualmente durante luna di september e comision aki di HOH ta trece extra conscientisacion pa loke ta con pa anda cu siguridad ora ta trata di remedi. E aña aki a inicia un campaña unda ta duna tips no solamente pa coleganan den cuido mes pero tambe pa pashent y pues comunidad en general. Aña pasa a traha hopi duro na HOH mes pa sigui desaroya y siña traha cu e sistema EVS (Elektronisch Voorschrijfsysteem), esta prescribi remedi electronicamente. E aña aki a enfoka riba e importancia pa tin semper un lista completo di tur remedi ‘up to date’ y tambe a test y ‘refresh’ e conocemento di empleadonan encuanto seguridad di remedi.

Na HOH mes a introduci e tremendo wega interactivo di ‘Escape Room’ pa empleadonan cu a resulta uno hopi exitoso. Tur siman un grupo di enfermeronan hunto cu colega di botica di Hospital por a test nan conocemento riba e proceso relaciona cu seguridad di remedi pa medio di resolve puzzel, sigui ‘clues’, haci tareanan y completa retonan y tur dentro di un tempo stipula. Na final e grupo cu caba mas lihe y tambe mas ‘miho’ lo gana fabuloso premio.

Ademas, tabatin un quiz online tur siman pa specificamente test conocememento di sea enfermera, boticario y tambe dokter y e ganadonan tambe a bay cas cu tremendo premio.

Remedi por yudabo bira miho pero tambe por causa problema si en caso bo uza nan di un forma incorecto. Pe motibo aki e comision a traha un video informativo cu tips pa informa y conscientisa comunidad di Aruba riba e importancia pa anda sigur cu bo remedinan:

1. Semper ta importante pa tin bo lista di tur remedi ‘up to date’ cubo.

2. Conoce bo remedinan, pues sa dicon bo ta tjma e remedi.

3. Papia cu bo dokter y haci pregunta.

4. Comunicacion ta importante pues si un remedi wordo cambia durante bo admision na HOH corda informa bo dokter di cas tocante e cambio.

5. Ta importante pa bo sa di bo remedinan paso e por yuda abo y tambe e dokter pa duna e cuido adecua. Esaki ta encera remedi cu bo a haya via di dokter di cas mes pero tambe remedi cu bo mes a cumpra y tambe vitamina natural, suplemento y remedi di tera tambe ta conta pe lista di remedi. E dokter por mira si tin remedi cu por contradeci otro of tambe si mester ahusta dosis of mester stop di tuma cierto remedi ora di wordo admiti den hospital p’un operacion of den caso di emergencia.

Tur e tips akiriba e profesionalnan di HOH ta splica den un forma amplio pa asina bo sa como pashent con pa anda safe cu bo remedinan. ta Si tin pregunta tocante cualkier remedi semper por puntra bo boticario, bo dokter di cas of specialista. E comunicacion pa cu esaki ta esencial den cuido di bo salud.

Por mira e video cu diferente tips riba Facebook di HOH, via HOHTube (youtube di HOH) esta https://youtu.be/xWz3_nwHGjc pero tambe e lo ser manda den media riba diferente plataforma y alabes lo ser transmiti dialuna 23 di oktober durante Telenoticia na Telearuba. Pues sintonisa canal 13 of 23 entre 8pm pa 8.30pm. No perd’e!

E comision di siguridad di remedi na HOH t’ey pa señala problema y pa reduci y evita erornan cu por sosode den e proceso relaciona cu dunamento di remedi. P’esey a bin cu un consulta di Botica di hospital cu lo haci un checkeo di uzo di remedi durante proceso di admision pa un operacion na Hospital. Asina e dokter den hospital por tin bista completo di tur remedi cu e pashent ta tuma. Esey ta yuda e dokter pa tuma e miho decision pa loke ta tratamento di salud di pashent. Pues, ora bo ser admiti na hospital pa un operacion pero tambe durante un emergencia, semper tin bo lista di remedi cu bo.

Hunto cu dunadornan di cuido, e comision di siguridad di remedi di Hospital ta continua nan esfuersonan continuo pa progresa y hisa calidad di servicio y cuido na pashent.