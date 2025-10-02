Manera regla den e Areglo Mutuo di Colaboracion pa Reformanan, ministernan-presidente di Aruba, Corsou y Sint Maarten y minister di Asuntonan Interno y Relaccionnan den Reino a nombra un comision di evaluacion. E comision aki lo duna un bista di funcionamento, efectividad y efecto di e Areglo Mutuo.

Areglo Mutuo

Fin di 2020 e paisnan Aruba, Corsou y Sint Maarten y Hulanda a firma e Paketenan di Pais. A realisa e acuerdonan aki na momento di duna sosten di likides durante e pandemia di COVID-19. Cada Pakete di Pais ta contene un variacion amplio na reforma, pa aumenta resistencia economico y poder administrativo di e paisnan Caribense. Na april 2023 a formalisa e colaboracion den e Areglo Mutuo di Colaboracion pa Reforma. E Areglo Mutuo tin un duracion di cuater aña, cu posibilidad di prolongacion. Den e Areglo Mutuo a palabra pa despues di tres aña laga un comision independiente evalua e colaboracion.

Expertonan independiente

E comision di evaluacion ta consisti di un presidente independiente selecta cu consentimento di e cuater paisnan, y cuater miembro independiente, selecta a base di nan profesionalismo substancial.

E miembronan di e comision di evaluacion ta:

– Presidente señora Maria van der Sluijs-Plantz;

– Miembro postula pa Aruba señor Angel Bermudez;

– Miembro postula pa Corsou señor Francis de Lanoy;

– Miembro postula pa Hulanda señor Cees Slager;

– Miembro postula pa Sint Maarten señor Franklyn Richards.

Pa sostene e comision, e comision lo haci uso di un oficina di investigacion independiente.

Siña di e colaboracion

E evaluacion ta importante pa tomo di decision administrativo den tur e cuater paisnan riba eventual continuacion, terminacion of adaptacion di e Areglo Mutuo. Ta intencion tambe pa siña di e evaluacion pa duna futuro colaboracion un forma huridico y administrativo efectivo y duradero, tanto paden como pafo di e Areglo Mutuo. Pa mas tarda maart 2026 mester entrega e rapport di evaluacion na ministernan-presidente di Aruba, Corsou y Sint Maarten y minister di Asuntonan interno y Relacionan den Reino.