Comision di vuurwerk ta informa dianan cu por bende y tira klapchi

Comision di vuurwerk Aruba kier a informa pueblo riba e dianan di benta di klapchi y cende klapchi pa aña 2019. For di dia diabierna 27 di December 2019 te cu dia diamars 31 di December 2019 , for di ora solo sali te cu 9or di anochi tin permiso pa bende klapchi.

Tambe kier informa cu ultimo dia pa tira klapchi ta dia 1 di Januari 2020 te cu 1 or di merdia. Despues di esaki no ta permiti mas pa tira klapchi.

Esaki tin un Ministeriele Beschikking di Minister di Husticia, Siguridad y Integracion.

Kier a pidi tambe pa mayornan pone extra atencion riba e muchanan ora di tira klapchi y. tambe tene cuenta cu e bestianan.

