Comision di vuurwerk a cuminsa cu e proceso di habri e containernan

E trabaonan a cuminsa pa habri containernan. Douane ta bezig cu e controlnan, y Sr. Rubin Ponson, di commission di vuurwerk pa DOW ta elabora ariba esaki.

DOW hunto cu polis , hunto cu DTI ta bezig ta controlando si tur cos ta na ordo. Tur e trabaonan ta biniendo cla y denter di algun dia tur cos lo ta cla, y pa dia 27 di December tur lo sali pa nan destino, segun Sr. Ponson.

E cantidad di klapchi cu a wordo importa e aña aki te menos cu aña pasa, tanto locual a wordo improta y loke a sobra. A resta 3 pa 4 container aña pasa y 16 container a wordo importa e aña aki, compara cu 21 container aña pasa. Cumpramento di klapchi tambe ta birando menos. E commission ta spera cu no resta niun klapchi y cu tur wordo bendi.

E klapchinan ta nobo, esey no por constata, ya cu mayoria biaha e number di e producto ta cambia, loke a pasa ultimo ta cu enberdad a topa cu algun producto sin instruccion y/o sin instruccion na idioma cu nos ta compronde. Y esey no por permiti pa benta na publico.

Tabata tin un container yena cu carga sin instruccion of cu instruccion na un idioma cu nos na Aruba no ta compronde. Prome biaha ta experencia cu den algun container tabata tin algun klapchi bieuw. Tabata tin un compania cu pa prome biaha a wordo uza na China y ta haya diferente iregularidadnan den e containernan, cu hopi di e carga a bay perdi, segun Sr. Rubin Ponson, di e comision di vuurwerk pa DOW.