Comision di Finanzas ta trahando ariba ampliacion di canasta basico

E canasta basico actual ta consisti di 11 producto, e pregunta ta keda con leu e comision trahando ariba esaki ta, pa yuda kita un tiki peso, despues di cu e 2.5 % adicional cu tin cu paga bin na vigor, siendo cu e canasta awor aki ta inclui 11 producto. A palabra den e comision cu ta trahando riba dje pa bin cu’n propuesta preliminar , pero ainda ta bezig cu cierto cos riba dje. Minister di Finanza, Sra. mr. Xiomara Maduro ta splica.

E biaha aki ta bin cu un cuadro mas amplio den sentido cu nan a sinta tambe cu Sociale Zaken kende a duna e feed back di cosnan cu nan ta mira den practica, unda e ampliacion tambe pa por cubri e parti aki. Por ehempel pa cubri riba cierto servicionan awa cu coriente, pero tambe otro tipo di dienstverlening, manera transporte, caminda cierto cambionan cu ta bay tuma luga pa asina por facilita na esunnan cu mas tin mester di dje.

E tipo di cosnan aki considera como algo basico cu no ta solamente producto pero tambe servicionan pa por tin control riba cu niun abuso por tuma luga. Esaki ta bezig ampliando mas riba dje y na e momento tambe cu ta bay over na productonan saludabel y fresco, p.e. fruta, tambe cu ta bay wordo trece dilanti tambe por ehempel cu e parti di e fruta, eynan tambe ta trece cu yen cultivo tin cierto cambionan cu ta cay cu control den sentido di con ta fiha e prijs.

Riba esaki tin algun calculacion unda cu Minister no tin e resultado final ainda, y un di e recomendacion tabata pa empodera mas e consumido y pesey un par siman pasa a lanza e app cu via app store tin e lista di tur e productonan, cual e mesun cliente ta download y por haci nan control. Aparte di esey si ta tuma nota por wak tin hasta supermercado cu a wordo cera pasobra tabata tin un task force hunto cu polis, salubridad y departmento economico a haci trabou pa asegura cu e pueblo cu ta sigui cu control tradicional mas stricto pa asina e ora e señal bay claired cu mester tin ordo riba esaki.

Banda di esey tin cosnan cu ta haciendo cu e intencion di duna un compensacion unda di un banda a bin cu e subida di entrada gobierno anto di e otro banda tin e compensacion cu e ampliacion di canasta basico e cual ta algo cu hopi hende a pidi riba dje, pero na e momento aki esaki ta lo cual cu tin cu e parti di fruta fresco unda ta bin otro ekipo di calculacion trahando riba esaki.

Tur e cambionan aki ta bin pareo den luna di Juli siendo cu den e cinco lunanan cu a pasa hopi cos ta bin pareu. Simultaneamente gobierno ta trahando riba hopi cos cu un presion di tempo increibel vooral den e parti financiero pasobra eynan ta concentra e parti di negociacion cu Hulanda tambe. Departamento economico ta haciendo un trabou grandi pa tur e cosnan cu ta wordo solicita y e ampliacion di e canasta basico tambe.

Tin informacion cu e departamentonan encarga pa haci e control riba supermercadonan a wordo para cu e control y riba esaki Minister a bisa cu esaki no ta asina siendo cu tin un task force cu diferente tipo di control y hunto cu esaki tin e task force special tambe cu polis y salubridad y tur esaki ta tumando luga y e ta siguiendo su rumbo manera e ta planea.

En todo caso Minister ta keda zorg cu e control ta keda tuma luga y ta contento cu comunidad y medionan ta despierto riba etema, unda cu kisas e task force si a tuma hopi cantidad di yamada y esey ta e efecto cu ta desea pa pueblo yuda cu e control y tambe pa ta conciente como consumidor kico y unda nan ta cumpra y ta un movicion positivo cu a wordo crea y por imagina cu e departamento ta bezig siendo cu tur dia control ta tumando luga, segun minister di Finansas, Sra. mr. Xiomara Maduro.

