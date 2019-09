Comision di Festival di Buki pa Mucha ta gradici Quota International of Aruba

Comision di e Festival di Buki pa Mucha di biblioteca ta gradici Quota International of Aruba pa su donacion. Biblioteca Nacional Aruba ta organisa e Festival di Buki pa Mucha tur aña en cooperacion cu instancianan y cu sosten financiero di patrocinadornan. Sin esaki lo no ta posibel pa sigui cada aña cu e promocion di lesamento. Quota International of Aruba ta main sponsor di e festival.

QUOTA International of Aruba ta un club di dama di nos comunidad cu ta profesionalnan, ehecutivo y doñonan di nan propio negoshi. Hunto nan ta traha ariba proyectonan pa asisti otro instancianan den nos comunidad y asina logra haci bida di nos conciudadanonan mas mihor.

Riba potret representante di Quota, sra. Ivy Simon y Yosmar Sneek, coordinadora di e festival, Richard Dabian, autor di e storia ‘E faro di multicolo’.

