Comision di Crisis ta lamenta noticia falso publica riba un website di noticia

No ta asina cu riba e vuelo di KLM cu a yega diasabra atardi 4or cu 75 ni 63 pasahero mester a test pa Covid 19 ora cu e vuelo a yega. No ta berdad cu nan mester warda algun ora pa e resultado di e test y lo ta pendiente si mester bay keda den Covid Hotel. Tampoco ningun pasahero a paga pa test. Comision di crisis ta lamenta cu hasta despues cu a informa 24 ora.com nan a keda cu e noticia falso y despues a haci un coreccion cu tambe ta incorecto. Ta un test of simulacro a tuma lugar cu boluntarionan cu no a paga nada y tampoco nan ta pendiente pa bay keda den ningun Covid Hotel. Ta normal cu e tipo di pruebanan asina ta tuma lugar pa train y revisa e procuderanan. Si por a djes yama of manda un mensahe pa vocero di Comision di Crisis por a haya e informacion corecto. Un biaha mas Comision di Crisis ta lamenta e noticia incorecto cu a keda publica

Comments

comments