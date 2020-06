Comision di accion ta splica pakico a reactiva ‘Killcage’ temporalmente

E comision di accion encarga pa e Plan Nacional wordo ehecuta, ta trahando duro pa pronto por anuncia e apertura di e Centro di Control di Cacho.

Manera conoci, un di e prome pasonan di e Plan Nacional cu ta atende cu e problematica di cacho na Aruba, ta encera cu e ‘killcage’ na wayaca lo wordo transforma pa por funciona comoun “bewaarplaats” manera stipula den e Ley di Cacho; e lo wordoinaugura como Centro di Control di Cacho (CCC).



DOÑO IRESPONSABEL

Apesar cu e luga tawata cera pa por construi, hendenan cu no kier asumi nan responsabilidad pa cu nan mascota tawata keda trecebestia na e sitio y laga nan atras sea den caha dilanti e shelter nabanda, of mara na cadena, of djis los riba caya.

Algun hende asta tawata tira bestia over di e cura halto sin importa si e mascota kibra un weso of no.

Pa purba preveni molester door di e mascotanan indesea aki, “Aruba Animal Shelter” a tuma e iniciativa pa hiba e animalnancu nan no a logra hinka bou di nan mesun cuido of bou cuido di otro fundacion, na veterinarionan priva pa pone nan drumi, cualgasto tawata cay riba nan.

Tur esaki a pone cu e actiecomité a haci un peticion na ServicioVeterinario pa resumi cu e tarea di pone bestia indesea drumi paun periodo cortico. Esaki te ora e luga por wordo inaugura comoCCC.



DISCULPA

Actiecomité mes momento a pidi disculpa cu pa motibo di COVID–19 no a logra inaugura e CCC ainda pero kier siguraAruba henter cu nan ta haciendo nan maximo esfuerso pa anunciae apertura pronto. Alaves kier pidi comunidad cu tin e necesidaddi haci uzo di e ‘killcage’ pa tene cuenta cu e orario y no hiba nan mascota indesea durante oranan cu e luga ta cera.

