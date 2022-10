Durante e reunion publico den Parlamento diaranson mainta pa trata e tematica di frontera cu Venezuela, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un splicacion di e maneho di e comision cu ta encarga cu e tema aki. Mirando cu e crisis na Venezuela ta escala na nivel di crisis, a instala e comision cu tin e tarea tambe pa conseha Gobierno riba esaki.

Prome Minsiter a indica cu comision a duna Gobierno e conseho pa mantene e frontera cera principalemente pasobra ainda ta na mesa di deliberacion y tambe pa motibo di e riesgonan cu tin. Gobierno ta haci esaki a traves di un Landsbesluit cu ta saca cada tres luna of menos. E ultimo conseho tabata pa prolonga ciera pa tres luna te na fin di aña. Pero si keda cla cu palabracionnan prome, por haci cambio y habri frontera.

COMISION:

E comision ta consisti di diferente stakeholder y ta consulta cu diferente stakeholder. E ta wordo dirigi door di Bureau Rampenbestrijding Aruba (BRA), y ta hiba combersacionnan cu Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB), Veiligheidsdienst Aruba (VDA), Cuerpo Policial, Dimas, DVG, Directie Sociale Zaken, DOW, Directie Luchtvaart, Directie Scheepvaart, ATA, Inmigracion Aruba, Havenmeester di Aruba, Kustwacht di Aruba y representante di Ministerio di Husticia encarga cu grensversterking den cuadro di e landspakket, Directie Economische Zaken y un representante di Ministerio di Economische Zaken pa atende cu e aspectonan economico di esaki.

CUATRO DIFERENTE TIPO DI RE-APERTURA:

Riba peticion di Gobierno, e comision ta trahando, no ta di awo, riba e tema aki cu ta wordo distingui den cuatro diferente tipo di re-apertura. E prome dosnan tin di haber cu trafico maritimo y e otro dosnan tin di haber cu trafico aereo.

Pa loke ta trafico maritimo, e prome cu ta pensando riba dje ta habri e ruta di e waf di Venezuela pa Aruba pa asina por transporta fruta, berdura y cierto materialnan. Despues un siguiente stap lo ta pa habri pa yatenan priva, cu aworaki no ta posibel.

Pa e parti aereo, ta pensa pa habri aeropuerto principal Reina Beatrix cu vuelonan Aruba-Venezuela y Venezuela-Aruba. Y e otro parti cu lo bin despues ta pa habri pa jetnan priva tambe.

Na e momentonan aki, ta trahando riba e parti maritimo. Gobierno a pone riba papel un lista di condicionnan cu palabracionnan concreto. Entre otro condicion, ta e documentonan cu un capitan di un barco mester tin den su man prome cu e sali for di waf di Falcon y prome cu e drenta Aruba. “Esaki ya caba ta algo cu a traha bon, y ta loke nos kier e biaha aki tambe”, Prome Minister a duna di conoce.

STAKEHOLDER:

Diferente stakeholder, entre otro Cuerpo Policial y Inmigracion ta identifica e riesgonan (knelpunten) cu re-apertura di frontera. Dimas tambe a indica cu su preocupacion principal na momento cu habri frontera, ta e tema di asilo. E tema aki ta un tema hopi delicado pasobra ta trata di personanan y sufrimento di personanan. Tambe ta preocupa cu bishitanan di famia cu lo drenta, anto hopi biaha nan no ta bay bek. Esey ta e tendencia cu a mira den pasado cu ta wordo yama ‘overstayers’. Hendenan ta keda Aruba y nan ta drenta e circuito ilegal cu ta un problema pa Aruba.

“Mi tin tur confiansa cu si ambos parti demostra e disponibilidad pa yega na palabracionnan, nos lo por sali afor. Nos ta convivi cu e situacion na Venezuela cu ta haci nos dolor pasobra hopi di nos tin familiar cu a bin di Venezuela. Nos tin laso cultural y economico. Venezuela ta hopi mas cerca cu otro paisnan. Pero nos no por soluciona e problema di Venezuela. Nos ta luchando pa resolve mos propio problemanan, pero e problema di Venezuela y den Venezuela ta nan mester solucione. Mientrastanto nos mester percura pa Aruba recupera y ta fuerte, pa nos ta para riba nos pia y yuda tur cu ta biba akinan. Sea bo a nace aki of no, e ta nos responsabilidad pa yuda tur akinan. Drecha calidad di bida di nos hendenan, crea mas cupo di empleo pa nan tambe, percura pa tin educacion riba nivel pa tur nos muchanan. Y ora nos ta para fuerte riba nos pia, nos por yuda otro pais mas miho”, Prome Minister a expresa.