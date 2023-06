Ta di lamenta cu te dia di awe e mandatario encarga cu husticia no ta gara e toro na su cacho y ta laga cosnan pasa den departamento di Cuerpo di Bombero unda miebronan pa un mas ta cansa di intimidacion y nan ta keda laga atras, pero miembronan di Cuerpo di Bombero a capta wega di e Minister di Husticia e tin tempo pa show na otro departamento y gaña reuni cu dos pa tres persona cu ni tin e cuerpo na pecho cu ta wak pa nan rango so. Minister no tin ni e cara pa sinta cu miembronan di bombero cu a pidie reunion pa scucha kico falta, pero ta manda cos den scochi di e tres persona boso bay scucha, mientras ta sinta show cu otro cosnan pero e cuerpo cu ta e siguridad pa nos Airport ora avion biaha e PILAR di nos economia turismo no ta haya atencion, te dia cu miembronan bisa ta basta e ora e minister kier sali show cu jen potret haci como sifuera e ta haciendo algo tira santo den wowo.

Miembronan di Cuerpo di Bombero no ta compronde, mientras cu trucknan cu tin actual ta lagando bay, a pone garashi y mecaniconan bou otro compania, MT ta manda un mail dia 19 di Juni informando cu tin 4 persona ta bula bay Merca lo bay sinta cu representante di NASA VBA y Rosenbauer pa loke ta e trucknan. E 4 miembronan di comision un di nan un persona cu a scop tur personal traha pa su cartera, kita jen cos for di mesa pa e no pasa e.o sporttest paso en por y a drecha su cama ta un di e personanan cu a laga Bombero na werki door di hiba redo gaña riba tur hende na Cocolishi y pa laga e minister Rocco kere e ta un santo.

Persona cu ni sa di truck ta bay representa Cuerpo di Bombero pa inspecciona truck, mientras miembronan di Bombero no ta compronde un TOP chauffeur mas cu 25 aña den diest ta un persona cu ta keda afo. Ta spera cu e 4 sabe lo todonan aki por sa kico nan ta busca pa Aruba debi cu ta miyones esakinan ta costa, y no pa ora cu e trucknan yega na Waf y sali broma sinta den dje sal sirena y luz y pa despues di par di luna e truck ta lagando bay caba mescos cu e tankwagen actualmente SHOW cu a haci.