Diaranson 17 di mei minister Geoffrey Wever hunto cu Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI) a presenta e plan di accion pa combati economia informal.

Investigacion haci door di DEACI hunto cu Prof. Schneider a conclui cu e economia informal ta 20% di e balor total di tur nos actividadnan economico legal. Na 2019 e balor nominal di nos economia tabata 6,1 miljard Florin. Esaki ta nifica un balor di 1,2 miljard Florin di actividadnan economico di negoshinan cu no ta cumpli cu ley. Riba peticion di Minister Geoffrey Wever, Conseho di Minister a aproba e plan di accion pa combati e economia informal y tambe e comision cu lo ta encarga pa implementa esaki.

Sector informal of economia informal ta encera actividadnan economico cu simplemente bisa no ta cumpli cu leynan existente den su totalidad. Esaki por ta

entre otro cu un persona ta bende un producto of servicio sea no ta inscribi na Camara di Comercio, no tin permiso pa haci negoshi, no ta registra na Departamento di Impuesto y/of ta tuma trahadornan sin un contract.

Existencia di negoshi cu no ta cumpli cu leynan, tin consecuencia negativo pa nos economia. E personanan aki no ta paga belasting ni primanan social, cual ta nifica cu no ta contribui cu e fondo di pensioen, ni entrada di gobierno, tampoco fondo di seguro medico AZV. Tambe sa emplea personan sin contract y pues sin seguridad di trabao, y door di no paga prima pa seguro ni tampoco prima di pensioen ta crea un situacion financiero penoso den futuro, y den caso di malesa tampoco nan no lo ta cubri. Es nan activo den e sector informal no mester tene cuenta cu e gastonan di tur e rekisitonan den nan prijs, compara cu comerciantenan cu SI ta cumpli cu ley y reglanan – pues ta bira un competencia inhusto. Pa e consumidor cu ta cumpra producto of servicio di e negoshinan aki, su compra no tin garantia ora tin fayo cu e producto y servicio duna, cual normalmente lo ta protegi pa ley.

Awor cu tin un plan di accion y un comision pa ehecuta esaki, e trayecto ta start pa combati e economia informal. E comision lo ser lidera door di DEACI, y ta invita stakeholders pa cooperacion y participacion den e esfuersonan. “Nos desaroyo economico ta depende grandemente di nos comerciantenan cu ta

inverti y crea e cuponan di trabao y ta cumpli cu nos leynan. Ta importante garantisa competencia husto y igual pa tur cu ta eherce comercio”, segun minister Geoffrey Wever. “E consumidor mester por ta sigur cu ora di cumpra un producto of servicio, su compra ta protegi pa ley.”