Comision Arubadagfestival ta cumpli cu deseo di e publico y ta invita Le Groove pa Arubadagfestival 2020

Apreciabel Arubianonan y amantenan di nos dushi y caluroso cultura.

Ya pa hopi aña Arubahuis ta organisa e evento di Arubadag cu hopi amor y dedicacion. Tur aña nos ta traha tambe pa mehora y renoba e concepto.

Despues di a anuncia e lineup di e aña aki nos a ripara cu esaki no a cay na boso agrado, y no tabata locual boso a spera. Arubahuis ta organisado berdad di Arubadag pero e celebracion aki ta di boso. Nos ta consciente cu ta dificil pa complace tur hende y tur gusto, y tur aña tin un of mas critica riba partinan di e evento, na cual critica sigur nos ta trata di duna oido y tene na cuenta pa e proximo edicion. E ta obvio si cu e aña aki nos den nos preparacion y den e lineup, nos no a scucha bon kico ta e deseo di nos comunidad.

Mirando e situacion financiero precario di pais Aruba e no tabata posibel pa invita e banda Le Groove completo. Mescos cu rey di Caiso y Rey di Tumba di Aruba su carnaval, a opta pa invita e rey di Soca, Antoni Gario, como individual pa presenta na Hulanda. Nos por informa boso cu e partnernan di Arubadag a crea un espacio financiero y a ofrece pa cubri e gastonan pa trece e banda Le Groove completo Hulanda pa Arubadag. Mientrastanto ya caba e invitacion a sali pa Le Groove completo pa t’ey presente na ArubadagFestival 2020.

Nos ta den espera di e confirmacion oficial di e rey di Caiso Galloway Jr. Mientrastanto nos a ricibi e confirmacion oficial y nos por comparti cu nos Rey di Tumba Jerino “Bass” Riddertsap a confirma su participacion na ArubadagFestival 2020.

Nos team ta revisando tur e informacion y sugerencia cu nos ta ricibiendo di boso y nos ta analisando na mes momento kico ta e cambionan y mehoracion cu nos por realisticamente aplica den transcurso di fin di siman y presenta esaki na boso riba dialuna proximo.

Nos ta gradici boso pa e comentarionan y ta invita tur Arubiano na Hulanda pa yega Ahoy dia 29 di Maart proximo pa hunto nos celebra ArubadagFestival 2020.

