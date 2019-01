Comisario Gordon, KPA: Vehiculonan den parada cu no ta gekeur ta wordo saca afo

Sra Gordon como comisario di Cuerpo Policial Aruba pa loke ta algemene dienst, tambe tabata presente na e conferencia di prensa di SMAC y a toca riba varios tema pa loke ta fakkel y hasta e vehiculonan cu lo ta den parada.

Sra Gordon a comenta cu Cuerpo Policial ta encarga cu orden publico, pa tur cos bay trankilo sin ningun probelma. E siguridad ta den man den hendenan tambe no den man di polis so.

A palabra cu director di DTI cu pa e dosnan cu tin prome cu fakkel e vehiculonan, e.o trekker, buggy, esnan cu ta lastra e barnan mester wordo gekeur. A puntra sra Gordon si e aña aki si lo bay ta streng pa cu e asunto di keur vehiculo pasobra tur aña ta anuncia pa keur pero 1 so ta keur, su palabranan tabata cu e aña aki lo bay ta streng no lo laga nada pasa voor bij, y ta dunanan dos dia pa keur nan vehiculo. Na varios ocasion a manda e mensahe tanto via media y whatsappnan. E aña aki y tur e otro paradanan lo bay controla chauffeurnan den parada wak si nan a pasa e limite di alcohol y ta pidinan pa tin un second chauffeur si nan bebe.

