Comienso slow ta wordo spera na AUA Airport

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) desde e comienso di e crisis a keda den contacto cu tur aerolinea cu ta partner y tambe stakeholdernan cu a wordo afecta door di e impacto global riba trafico aereo. AAA lo sigui comunica cu transparencia door di keda duna update regularmente riba e destinacion y servicio aereo mirando cu AAA lo keda activamente re-evalua strategianan di apertura. Mirando cu turismo ta di suma importancia pa economia di Aruba, AAA lo sigui ta un parti integral di e proceso di recuperacion economico.

Tur wowo ta riba e industria di aviacion pa asina tur hende hanja sa ki dia lo por biaha atrobe. Dia 8 di mei, Gobierno di Aruba a anuncia cu e frontera lo habri tentativamente entre 15 di Juni pa 1 di Juli 2020. Naturalmente, esaki lo bai man den man cu protocolnan di implementacion extensivo di salud y seguridad cu ta wordo prepara entre a partnernan di e industria.

Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport) ta contento pa comparti un señal positivo. Algun aerolinea a anuncia caba cu nan lo sigui cu nan buelonan internacional den periodo di zomer caba, teniendo nan mes na e reglanan di social distancing di tanto e autoridadnan di salud local y internacional. 17% di e cantidad di servicio semanal pre–Covid19, cu tabata 246, te cu awo a wordo confirma door di e aerolineanan existente. Akibou ta mustra un break down pa cada aerolinea, enfocando riba e nivel di servicio:

Noord America

American Airlines: Buelonan diario pa Miami y Charlotte (14x) / Delta Air Lines: 3x semanal pa Atlanta / United: 1x semanal pa Newark / JetBlue: 9x semanal for di New York (4x) y Boston (5x) / Sunwing: 1x semanal for di Toronto / Air Canada: 1x semanal for di Toronto

Latino America

Avianca: 2x semanal for di Bogota / Copa: 2x semanal for di Panama

Caribe

Aruba Airlines: Buelonan diario (7x) for di Curacao

Cu e buelonan confirma aki AUA Airport ta spera di procesa mas o menos 2000 pasahero pa siman. E lo ta interesante pa mira con e pandemia lo impacta biahamento a largo plaso cu cambio den e comportacion di e pasahero a corto plaso.

Segun Jo-Anne Meaux Arends, AAA su Air Service Development Manager: “Comunicando regularmente cu tur stakeholder y creando un comprendimento positivo pa sigura e confiansa den e destinacion por hunga un parti importante pa mantene nan “abordo’. Awo ta e tempo pa intensifica colaboracion y fortifica compromise- y esfuersonan. E magnitud y impacto di e crisis no a cambia nos relacion cu e aerolineanan, al contrario nos a fortalese e laso entre aeropuerto y aerolineanan door di identifica meta y balornan en comun. Nos mensahe principal como destinacion ta cu nos kier traha cu e aerolineanan di forma mas proactivo posibel.”

