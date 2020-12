Comienso di otro aña lo cuminsa parti multa na dunado di trabao cu ta viola derecho di trahado

Tin regla y leynan existente pa protehe e trahado. Ultimamente tin hopi movecion tumando luga, sindicatonan ta mas frecuente den prensa, accionnan ilegal ta tumando luga, y mas sorpresa cu 2020 a trece cu ne. Segun Franklin Kock, director di Departamento di Labor, nan tin diferente posibilidadnan y uno ta via e departamento di Conflicto. Ora ta wak cu tin problema na pia di trabao, nan ta purba soluciona esaki, pero Conflicto ta un departamento na unda cu pa bo ricibi yudansa, abo tin cu acerca nan.

Tin henter un procedura, y no ta asina cu nan mes ta tuma accion riba nan mes, tin biaha tin excepcion ora mira algo den prensa, of gobierno ta trece informacion pa nan. “Pa Conflicto actua, mester tin informacion,” segun sr. Kock. “Bo no por djis bay un caminda zomaar, bo mester tin cierto informacion cu cosnan no ta corecto, anto e ora ey nos ta purba soluciona esaki hasta problema cu ta cay bao di mediador.”

Comienso di 2021 lo cuminsa parti multa

E otro manera cu Departamento di Labor ta purba resolve problemanan den mercado laboral ta via inspeccion. E departamento di Inspeccion aworaki ta bezig ta wordo drecha, un upgrade den funcionamento. “Nos kier pa nan bay mas den direccion di ataka companianan unda tin problema na pia di trabao, no djis traha un lista y check, ta scohe unda e problema ta anto Conflicto ta duna e informacion, y a base di esey ta bay actua,” segun sr. Kock. Pa 2021 nan kier cuminsa hasta parti multa pasobra e direccion aki kier bay pa tin mas efecto den cambia comportacion di e dunado di trabo.

“Nos kier a start cu partimento di multa administrativo per 1 april, pero Covid19 a dal nos, y pa dal dunado di trabao cu multa awo cu ta basta placa, ta cinco mil florin pa cada trahado,” segun sr. Kock.

Como departamento di Labor, nan meta ta keda pa tin trankilidad den mercado Laboral, pero tambe mas tanto posibel negoshinan keda existi, wantando nan trahado den servicio. Bo por tin tools pa haci cosnan, segun sr. Kock, pero mester tuma decision cu cautela mirando e situacion cu nos ta aden pa con bo ta haci uzo di tools pa no logra lo contrario. “Y door di esey nos a wanta un rato cu partimento di multa, pero pa otro aña si nos ta bay start cu ne e ora ey,” sr. Kock ta bisa.

