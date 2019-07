Comercio tabata tin suficiente tempo pa adapta na e sistema nobo di BBO

E cuestion di BBO ariba recibo sigur ta un punto di preocupacion pa cual Camara di Comercio tamba e expresa su preocupacion pa cu esaki. Minister di Finanzas y Asuntonan Economico, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro ta splica mas ariba esaki.

E mandatario a expresa cu el a reuni cu Camara di Comercio ariba e punto aki di BBO.A manda un carta pa Camara di Comercio tocante BBO, unda cu e ley a pasa dia 1 di januari 2019. A tene na cuenta e argumento, comentario y preocupacionnan cu a bin dilanti, pa cual a dicidi di duna 6 luna pa cumplimento cu locual ta e cambio den e ley cu a pasa na 1 di januari.

Na cierto momento a bin un diferencia di opinion, den un carta cu nan lo a ricibi e tempo ey, unda a anuncia 6 luna. Nan a sali for di e punto di bista, unda cu e parti aki ta wordo acopla na e di dos fase di e Reforma Fiscal. Den e di dos fase di esadki tabata tin poni cu gobierno lo bay dicidi como pais kico ta bay haci cu e.o. BBO, dus kico BBO ta bay bira: si e ta keda mesun cos of e lo bira otro tipo di belasting. Den espera di esaki, a mira esaki cu e lo ta acopla na esaki y cu esey lo kiermen cu ora cu anuncia kico BBO ta bira, e ora ey nan (KvK) ta wak si nan mester haci cambio si of no.

Lamentablemente, esaki ta un diferencia di opinion cual a wordo splica na dje. Si bay na otro tipo di belasting, no por bisa cu e ta cambia di biaha. Si tuma ehempel, si ta BTW, ta tuma 18% lunna pa por traha un tipo di belasting nobo asina. E ora a indica na KvK, pa loke ta e di dos fase di reforma fiscal, por mira cu juli a drenta, no tabata tin decision, cual e mandatario a bisa cu anticipacion. Y a wordo bisa na mesa cu e cambio aki no tin decision ainda ariba dje, pues awo tin e BBO cu ta keda manera cu e ta, p’aworaki. Y pa loke ta e cambio di ley pa locual tabata tin na januari, a duna 6 luna pa por cumpli cun’e. Y pa evita e confusion, a duna 3 luna mas di extension pa tur hende haya chens di cumpli cu e ley aki.

Es decir pa 1 di october tur hende mester percura pa e BBO/BAZV/BAVP no aparece ariba locual ta bira e factura.

Gobierno a haya un carta cu Kvk a manda gradici e carta cu e informacionnan hinca den dje.

Mas aleu a tilda gobierno di ta transparente, door cu gobierno ta dicta kico ta wordo paga. Pero e mandatario a enfatiza cu nada no a cambia. E tarifanan a keda mescos. E ley no a cambia. E ta yama Belasting Op Bedrijfs Omzetten: locual cu e compania ta gana, locual cu e ta produci, loke el a bende ariba esey e tin cu paga 6% na DIMP. Esey e ley ta bisa. Pasobra cu e ley aki ta dirigi su mes na e comerciante y no na e publico. Pero na momento cu e introduci esaki na 2007, a laga e oportunidad sea ta pone of bo no ta pone. E tempo ey tabata tin insistencia tambe di gremionan comercial cu nan tabata kier’e ariba dje. Pero e ley aki ta dirigi su mes ariba e comerciante y no na e publico. Na niun momento tin falta di transparencia, el a keda e mesun ley, e mesun tarifa.

Varios comerciante a expresa na malcontento y e mandatario a sinta cu varios di nan, splica esakki mas ampliamente. E BBO cu e comerciante ta paga, na final di dia, ta wordo kita for di e impuesto cu e mester paga, tabata palabranan di e mandatario di Finanzas y Asuntonan Economico, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro.

