Sr. Ronald van Trigt, presidente di ATIA, a reacciona ariba e anuncio di minister di Labor, ariba un aumento substancial di salario na Aruba, caminda cu e ta bisa cu comercio no tin mas espacio pa un aumento di salario.

ATIA a tuma nota di e anuncio aki y nan ta poco asombra cu e manera cu esaki a tuma luga. Normalmente tin instancianan oficial na Aruba, cu ta wordo scucha prome cu wordo determina e nivel di con ta coregi cualkier salario na Aruba, door cu e tin su efecto economico ariba e pais.

Sr. Minister no a anuncia un fecha, dia of ora cu esaki ta bay tuma luga. Pero di parti di ATIA nan kier a toca algun punto, cu e respet necesario pa gobierno. ATIA toch kier a toca algun punto cu mester tene na cuenta conhuntamente cu locual a wordo treci dilanti.

ATIA ta di opinion, cu no por drecha e situacion social of economico, simplemente door di un aumento di salario, cu nan parecer ta un aumento cu nan no a haya e base su tras y ni tampoco e suma ey. Esey ta prome cos cu nan kier a trece dilanti, manera anuncia.

Pero si e ta trece dilanti pa discuti e problemanan cu tin na nos isla na e momentonan aki, cu conhuntamente cu ahuste di salario di cualkier forma, mester wordo tuma na cuenta. Un di nan ta y cu a wordo menciona door di minister ta, cu nos tin problemanan social serio na Aruba. ATIA pa un tempo basta largo caba ta den combersacion cu diferente instancianan, pa wak con ta soluciona e problema aki. Y simplemente 100 florin no ta solucion’e. Tin por ehempel, un problema particular bou di nos hobennan, di entre 18 pa 24 aña, cu tin un desempleo di casi 20%. Mester bin cu’n formula pa motiva comercio pa emplea e personanan aki y e incentivonan aki hunto cu gobierno, comercio mester crea nan. Esakinan ta e puntonan importante, ora ta papia di amplia nos base pa duna nos hendenan trabao, e tipo di cosnan aki ta cosnan cu mester combersa cun’e. Minister ta duna un mensahe cla, cu e ta bay haci trabao temporario mas estricto tambe. Hunto cu e proceso pa purba na duna mas hende oportunidad pa drenta e mercado laboral, na e mesun tempo ey, ta un señal robes cu ta bisa cu ta bay haci e mercado laboral mas estricto ainda, unda cu empleo temporal ta bira mas dificil. Specialmente bou di hubentud, unda cu e desempleo ta esun di mas halto, di casi 20%. Tin otro problemanan social di nos pais, vooral esunnan cu ta haya nan den problema cu husticia. Ta dificil pa e hendenan aki drenta e mercado laboral. Esakinan ta puntonan extenso cu a toca cu e gobierno anterior, pero tambe e gobernantenan actual. Mester tin basenan pa combersa con comercio ta bay adapta su mes pa acepta e hendenan aki, den un proceso laboral.

Pa acepta nan, comercio mester un incentivo pa asina ‘ki por soluciona e tipo di problemanan social cu nan ta menciona y cu ATIA ta preocupa cu nan tambe. Na e manera cu e ta wordo treci dilanti, ta mustra cu por soluciona problemanan complica na un manera facil. Pero no por soluciona un problema complica cu medidanan simpel. E efecto di simplemente subi un salario minimo, por tin un efecto net contrario di loke minister di labor kier logra.

Algo cu ta preocupa ATIA masha hopi mes, ya cu cada biaha gobierno anuncia un algo pa remedia un situacion, e por ta BAZV, e por ta BBO, e por ta cualkier tipo di e belastingnan, pero tambe e aumento di salario minimo. ATIA no ta papia cu esaki ta incentiva un grupo y esaki ta e grupo di trahadonan indocumenta na Aruba. Nos tin na Aruba, pa poco nos ta estima e grupo aki di 6 mil hende. E hendenan aki ta participa den nos mercado laboral. Unico cos ta, cu nan no ta contribui of esunnan cu ta emplea nan no ta contribui at all na e primanan y tur otro programanan social cu mester pa mantene un pais, pa un economia sano y viabel.

Tanten cu no tin un plan bon documenta, un plan bon pa wak con ta atende cu e trahadonan ilegalnan aki, nos ta bay haya mas y mas hende lo bay traha cu esunnan indocumenta. Tin ehempelnan di construccionnan andando, unda ta haya mas di 40 personanan indocumenta ta traha. Con ta bay soluciona e tipo di problemanan aki, cu e aumento di un salario minimo, segun Sr. Ronald van Trigt, presidente di ATIA.

