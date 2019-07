Comerciantenan Uni: “Gobierno kier sconde e BBO den prijs”

Francis Saladin, di e Grupo Comerciantenan Uni di Aruba (CUA) a duna di conoce cu nan ta un grupo cu a nace debi na e circumstancianan actual na unda cu tin hopi confusion pa loke ta trata e reforma fiscal.

Nan ta kere cu gobierno ta bezig, ad-hoc imponiendo cambionan y causando mas confusion entre e comerciantenan mes y pueblo en general.

Segun Saladin, nan punto di bista ta cu nan ta compronde cu gobierno tin un debe y cu e mester wordo paga. “Nos no tin problema cu esey y nos ta mas cu willing pa coopera den esey. Pero ora bo ta papia cu bo ta introduci un crisis heffing temporal, anto dado momento bo ta bisa no, mester bay hinke den e prijs, pa mi locual bo ta haci ta cu bo kier sconde, anto e coy di parti temporal ey ta gone. E ta bira parti di historia”.

A agrega cu e hendenan ta lubida di dje y cu el a wordo introduci como un crisis heffing temporal y ta bira algo fiho.

Pesey el a indica cu tin un confusion grandi den e forma con gobierno ta presenta e introduccion di BBO den prijs, pasobra gobierno ta bisa ta responsabilidad di e comerciante.

Francis Saladin a menciona cu e responsabilidad di e comerciantenan ta pa declare tur luna na Ontvanger. “Esey ta nos responsabilidad”.

E no ta kere cu un comerciante por ‘afford’ di paga 6% di su ganashi di producto y ainda por sobrebibi of sin tuma medidanan den su propio negoshi, a remarca.

A enfatisa cu Gobierno kier sconde BBO den prijs y gaña pueblo cu comerciante ta bay pagu’e y no e consumidor.

El a sigui bisa cu 6% ta hopi y mester tene cuenta cu e parti acumulativo. Na final, gobierno ta cobra tres biaha belasting ariba un producto pa cu e consumidor. E ta kere cu actualmente gobierno ta gana mas cen cu e propio comerciante ariba benta di un producto.

CUA a manda un carta pa gobierno pero segun Saladin ainda nan no a haya ningun reaccion. A agrega cu e idea di CUA ta pa educa pueblo pa compronde e realidad di e situacion y compronde comercio en general.

Lo bay tin un reunion pronto, a bisa, pa por informa kico Comercio Uni di Aruba ta para p’e. Por haya mas informacion pa medio di nan Facebook Page: Comerciantenan Uni di Aruba.

