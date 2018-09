Comerciantenan tin duda den e reforma fiscal

Gobierno kier bin cu reforma fiscal, pero no a busca e expertonan local, pero a busca un IMF, pa bin bisa nos con e reforma fiscal mester ta. Esaki ta trece duda bou di e comerciantenan. Sr. Rudy Smith, accounting di Smith Accounting ta amplia.

E reunion di KvK tabata uno fructifero, unda cu hopi informacion a bin dilanti. E situacion ta hopi preocupante ora di scucha tur loke a wordo bisa dne e reunion. Tin hopi punto a bin dilanti, cu a resalta kico ta e problema di e comerciante aworaki. Ta bisa cu riba e cuenta di fiscal, mayoria hende ta bisa cu e problema ta e belasting cu ta pisa ariba nan lomba. Esey ta cada un mester wak kico ta nan asunto.

Di otro banda, Sr. Smith ta wak cu ultimo añanan constantemente ta comercio ta esun cu mester carga e peso di cosnan cu no ta bay bon den gobernacion, y gastonan imprevisto y cu entradanan cu gobierno no ta haya. Aworaki, scuchando kico a sosode e siman aki, den e reunion di kvK, a bin sali afo, cu awa ta na lip di tur hende. Comercio ta yegando un punto cu nan no por carga tur e tipo di cosnan aki mas.

Sr. Smith a vocifera durante e reunion, cu normalmente un comerciante tin cu traha proyeccion di bo aña, pa bo sa con pa maneha e negoshi durante aña, pero si gobierno ta bin ad hoc y implementa mas gasto ariba lomba di e comerciante, cambia e cosnan cu ta causa cu na cierto momento, bentanan ta baha. Tin e problema di Venezuela, cu e ilegalnan na Aruba, cu ta algo cu no mucho cos ta wordo haci pa esaki. Tin 21 mil ilegal ta cana rond na Aruba, y durante e anochi aki Sr. Smith a mustra su preocupacion pa cu esaki. A puntra Kamer kico nan ta bay haci cu e situacion aki.

Aruba tin 110 mil habitante, di cual 50 mil ta den sector laboral. Y di e 50 mil, 8500 aki ta cay bou di gobierno, sea directa of indirectamente (ambtenaar of semi ambtenaar) ta resta 41 mil cu ta cay den e sector priva. Y ta resta 21 mil cu ta filtra mei mei di nan, es decir cu nan no ta cay bou di belasting. Pero gobierno ta sigui exigi comerciante pa mester cumpli, pero si no tin pa come, kico ta resta. Awo a bin e crisisheffing, cual ta causa mas problema.

No a resta placa, dus ta bay pa esun mas barata. Esey ta e ilegalnan. Esaki ta un preocupacion hopi grandi entre esunnan cu si ta cumpli cu gobierno, pasobra no tin mas placa.

Gobierno no ta bin cu incentivonan, nan ta keda primi. Tur hende kier nan placa, pero 1 florin ta un biaha so por draai’e. Niun comerciante tampoco. Lo mester cambia e mentalidad di e comerciante. Hopi biaha tur hende, tur organisacion di comerciantenan, ta core pa wak con pa remedia locual gobierno ta sugeri. Pero nunca a tende cu ora cu gobierno sugeri un cos cu ta robes, cu ta juist daña e economia di Aruba, nan no ta ni worry, dobla warda keda keto, pavia di miedo. E anochi aki, Sr. Smith a sinti bon cla, cu tur hende a vocifera nan preocupacion pa cu e situacion na Aruba.

Aworaki e punto cu mester di atencion urgente, ta gara e ilegalnan, y pone nan cumpli cu nos leynan fiscal. Aruba tin un Afpak Team, e ta un bon team, pero e ta mucho chikito pa e gran cantidad di ilegalnan. Na e momentonan aki, cualkier trabao cu’n local kier haci, un ilegal ta bah’e bou di kostprijs, ya cu nan no ta cumpli cu nos obligacionnan fiscal. Ey ta caminda cu e homber chikito cu ta esun cu ta bay muri. Por tende cu ta papia di reforma fiscal, cual lo mester keda introduci na januari 2019. Pero niun hende no sa kico e reforma fiscal ta encera y kico e ta bay trece pa e comunidad.

Gobierno a priminti cu no ta bin niun medida, pero den dos luna di tempo, ya cu situacion ta malo, mester introduci un crisisheffing. Y esaki a caba di mata e sistema y pio, cu banconan tambe a stop cu check, cu tur cos mester bay electronico. A bin henter un bruhamento di henter e structura cu e comerciante tabata custuma cun’e. Ta saca e cashflow for di e saco di e comerciante , pero e kier pa e sigui traha. Pero e cost of doing business a bira asina halto, cu e competencia di ilegalnan ta asina halto, cu nan a gana e mercado.

Comments

comments