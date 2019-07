Comerciantenan ta sigui aporta na fundraising di Centro Kibrahacha

Un biaha mas, comerciantenan di Aruba a colabora den grandi cu e recaudacion di fondo di Centro Kibrahacha. Esaki ta importante pa e fundacion por sigui traha na bienestar di nos grandinan.

Sr. Jeff Matos, director di Centro Kibrahacha a cuminsa na bisa cu e fundraising tabata exitoso. E biaha aki tabata prome biaha cu a bay ariba un diasabra y den 3 ora di tempo a bende 20 buki di loteria. Esaki ta nifica un señal hopi positivo pa locual cu loke Kibrahacha ta ricibi di e sosten di Aruba. Ta un team di un grupo di staff pero tambe boluntarionan a traha hunto, y e entusiasmo tabata grandi. A pesar di cu e situacion financiero no ta dje bon ey, toch Kibrahacha a haya sosten di e pueblo y comerciantenan.

Semper lo kier pa bende tur e bukinan, pero no tur ora ta logra esaki. Semper kier purba bende mas cu por, ya cu kier cumpli cu tur e obhetivonan, pero toch asina mes a logra yega hopi leu pa cumpli cu e metanan.

Ta conoci cu Kibrahacha tur aña tin e Bazaar y pueblo ta wak esaki ta wak esaki como algo pa bishita tur december. E fundraising anual di Kibrahacha ta pa cubri nan gastonan operacional. Kibrahacha ta haya su entrada door di un parti door di subsidio di gobierno, subsidio di Rotary, un parti di e contribucion di e miembronan mes y un parti di e fundraising ta e resto cu ta cubri e gastonan operacional di e fundacion.

Actualmente Kibrahacha tin proyectonan grandi cu cual a papia cu varios stakeholder, cual ta e proyecto ‘Mi ta inclui’, cu ta encera bishita personanan den isolacion social na cas pero tambe e gruponan cu ta bay baha cu pension. E proyecto aki ta uno cu ta practicamente cla y pa ehecuta. Pero eyann, specificamente pa e proyecto aki, ta bay tin fondo. Pero esaki ta apart di e actividadnan regular cu Kibrahacha tin actualmente na Kibrahacha.

E aña aki ta enfoca speicalmente ariba transporte pa nos grandinan. Kibrahacha tin dos bus pa busca e miembronan tur rond di Aruba. E maneho di transporte cu a wordo maneha na januari, ta pa tur dia tin busnan cu ta core den barionan diu Aruba y kier fortifica esaki. Door di investigacion a resulta cu e necesidad mas grandi ta e transporte.

Pa 2019 nan tin nan proyecto ‘Mi ta inclui’ pero tambe transporte, pa por stimula e participacion di nos grandinan na Kibrahacha.

Kibrahacha a cuminsa cu actividadnan tra’i merdia, cu lesnan di muziek y tambe lesnan di arte. Lo sigui amplia esakinan den september. Pero di mes e lesnan di muziek hunto cu Arubaanse Muziekschool, Kibrahacha a haya nan sosten pa amplia esaki cu un docente mas di muziek.

Dus pa september lo amplia e actividad di musica pa nos grandinan haya les di muziek.

Kibrahacha tin suficiente espacio, y ora di papia di amplia servicio mester pensa ariba boluntario, cu ta e fundeshi di Kibrahacha, pero ta evaluando pa sali pafo di Kibrahacha pa duna charla y workshop den diferente barionan na e MFA-nan, unda cu den dia lo por acerca na e personanan pa duna charla y workshop, cu ta hopi importante cu a wordo agrega na e programa e aña aki, cu ta cada 2 luna ariba diferente temanan.

Por ultimo., Sr. Matos a gradici e boluntarionan cu ta yuda tur aña y tambe e comerciantenan, cu a duna un bon acogida na e boluntarionan di Kibrahacha, pa cual ta gradici e comerciante pero tambe e comunidad cu ta sigui coopera cu Centro Kibrachacha.

