Comerciantenan kier pa elimina strepinan geel cerca di caya

Sra Marjorie Vermeer Luidens comerciante a comenta cu semper nos tabata tin mester di pone parking meter pasobra durante un sondeo a sali na cla cu turistanan no lo bin den caya pasobra no tin caminda di staciona auto. E parking meter tabata corecto. Originalmente di e parking di meter tabata bay pa e bid, cu ta un organisacion cu nos tin bay maneha nos mes y traha un facilidad cu ta Gobierno. No mester laga Gobierno tuma over pasobra e tin basta gasto di su mes. Delaster un caminda ultimamente tin basta strepi geel.

Tempo atras tabata tin e problema di klem, unda tabata klem basta auto turista y hasta localnan y hasta esaki a mata completamente e parti di caya. Tin hende ta sigui paga pa staciona auto. Despues di varios keho a kita klem e tempo ey y mester cuminsa na kita tur e geelnan y mengua e cantidad di hende cu ta traha na Aruparking y cayanan cera pone e blanco y kita e geelnan sra Marjorie como comerciante a duna di conoce.

Ta pidi pa haci tur e strepinan blanco cerca di negoshinan den caya y parking meter a pone hopi y dos florin pa ora hendenan lo page pa bin den caya.

