E comerciantenan cu tin un negoshi propio (eenmanszaak) y e volumen di benta di nan

empresa ta Afl. 50.000 of menos pa aña, no mester declara ni paga BBO/BAVP y BAZV.Pa ley, e

comerciantenan aki ta wordo absolvi di e debernan pa declara y paga BBO/BAVP y BAZV. E regulacion aki

no ta valido pa e comerciantenan cu ta explota bienes cu e meta pa ricibi entrada permanente. Por ehempel

e comerciante cu ta ricibi entrada di huur di un propiedad inmobil (cas of otro edificio) si lo mester paga

BBO/BAVP y BAZV tur luna.

E cambionan menciona aki ta na vigor entrante 1 di januari 2023.

Kico si mester declara?

Tur aña e comerciantenan menciona mester raporta e volumen di benta (“bedrijfsomzet”) di nan empresa

den nan declaracion di inkomstenbelasting. Departamento di Impuesto ta saca e formulario di declaracion aki

tur aña. Por ehempel: e formulario di aña 2023 lo sali den aña 2024.

Si surpasa e suma maximo di Afl. 50.000

Si e volumen di benta surpasa Afl. 50.000 durante aña, e ora e comerciante tin cu notifica Departamento di

Impuesto mesora pa e por wordo registra pa BBO/BAVP y BAZV. Den e caso aki e comerciante mester

cuminsa declara y paga BBO/BAVP y BAZV tur luna den e aña vigente y durante e añanan cu ta sigui.

Gerencia di Departamento di Impuesto

21 di februari 2023