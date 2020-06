Comerciantenan cu ainda no a registra pa ‘BO impuesto’ lo ricibi un invitacion oficial pa registra nan compania

Manera conoci, Departamento di Impuesto a introduci su plataforma digital ‘BO impuesto’ (en corto ‘BOi’) na december ultimo. Pa medio di ‘BO impuesto’ e contribuyentenan por haci declaracion mensual di BBO/BAVP/BAZV, loonbelasting, speelvergunningsrecht, toeristenheffing, BBV, BBVAM y manda e ‘verzamelloonstaat’ y ‘verzamelstaat opgaaf derden’ den forma digital.

En conexion cu implementacion di ‘BOi’, Departamento di Impuesto a otorga e formularionan di declaracion pa 6 luna, esta di januari te cu juni 2020. E declaracion di juli padilanti ta sosode unicamente den forma digital. Nos ta na juni y e comerciantenan lo no bay ricibi formulario di impuesto di papel mas. Awor ta obligatorio pa haci declaracion di impuesto mensual via BOi.

E comerciantenan cu ainda no a registra nan compania lo ricibi un invitacion oficial via e-mail. Esnan cu no tin un e-mailadres, lo bay ricibi un carta. Asina e comerciantenan por registra nan compania durante e periodo indica den e invitacion.

Departamento di Impuesto ta recorda su contribuyentenan comerciante, cu declaracion di impuesto digital ta obligatorio y mester considera e invitacion uno oficial segun articulo 6 di nos Ordenanza nacional general di impuesto. Falta di registracion por conduci na multa of investigacion di negoshi.

