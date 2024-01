Departamento di Impuesto ta recorda e comerciantenan chikito cu ta cay bou e Areglo pa comerciante chikito of KOR (Kleineondernemersregeling), cu nan no tin mester di entrega e declaracion anual (jaaraangifte) di BBO/BAVP/BAZV mas manera antes.

Entrante aña 2023

Cu implementacion di e Plan di Impuesto 2023 entrante 1 di januari 2023, e comerciantenan chikito cu tin un eenmanszaak y cu tin un volumen di benta di Afl. 50.000 of menos pa aña, pa ley, ta wordo exonera y pues no tin e obligacion di haci declaracion y pago di BBO/BAVP/BAZV manera otro comerciantenan. Tampoco e comerciantenan aki tin mester di haci e declaracion anual (jaaraangifte) di BBO/BAVP/BAZV den luna di januari.



Portal BO impuesto (BOi)Debi cu e comerciantenan chikito no tin e deber di haci declaracion di BBO/BAVP/BAZV, nan no ta haya e declaracion mensual den e portal BO impuesto (BOi). Tampoco nan no ta haya e declaracion anual manera antes.

Volumen di benta ta mas cu Afl. 50.000

Na momento cu e volumen di benta (omzet) surpasa Afl. 50.000 durante aña, e comerciante chikito tin e obligacion di cuminsa declara y paga BBO/BAVP/BAZV tur luna, desde e luna cu su omzet a surpasa Afl. 50.000. E tin e obligacion di avisa Departamento di Impuesto mesora, pa e por cuminsa haci e declaracionnan tur luna via e portal BO impuesto (BOi). Pa avisa, mester yena un formulario digital via e website:

https://www.impuesto.aw/belastingmiddelen

Registracion pa BBO/BAVP/BAZV

Departamento di Impuesto no ta registra e comerciantenan chikito pa BBO/BAVP/BAZ tanten cu no tin cambio den e volumen di benta.

E comerciantenan aki ta registra si pa inkomstenbelasting, pa cual nan tin e deber di entrega e cuentanan anual di e empresa ora di haci e declaracion corespondiente.

E comerciantenan chikito (cu tin eenmanszaak) ta wordo registra pa BBO/BAVP/BAZV: ∙ Ora e volumen di benta di e empresa surpasa Afl. 50.000 den un aña.

∙ Ora e comerciante chikito – boluntariamente – pidi pa e wordo registra en conexion cu deduccion di BBO paga na frontera.

Unabes cu un comerciante chikito wordo registra pa BBO/BAVP/BAZV, e tin e deber segun ley di haci declaracion y pago tur luna durante tur e añanan cu ta sigui, no obstante si den un aña e omzet a baha bek bou di Afl. 50.000.

Pa mas informacion por yama Departamento di Impuesto na telefon 522 7423 of 522 7424.